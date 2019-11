Kæmpe hæder til dansk hold: Verdens bedste

En svipser i København og en triumf i Beijing.

Således kan Astralis seneste ti dage bedst beskrives. Svipseren i København kom på et uheldigt tidspunkt – foran 12.000 danske fans i Royal Arena.

Men med en perfekt turnering under bæltet i denne uge har Astralis flået førstepladsen på verdensranglisten tilbage fra amerikanske Evil Geniuses, der altså blot havde den til låns.

Astralis gik nemlig gennem IEM Beijing uden at tabe et eneste map, og søndag morgen kunne holdet lade sig hylde som vindere. Den titel afspejler da også hltv.org’s opdatering af verdensranglisten, hvor Astralis nu har 974 point, hvilket er 152 flere end amerikanerne.

Astralis sad selv på verdensranglistens top i uhørte 14 måneder, indtil holdet i foråret blev væltet af pinden efter en del svingende resultater.

Med førstepladsen tilbage på danske hænder er holdet, hvor det skal være, lyder det fra sportsdirektør Kasper Hvidt

- Holdet formåede i en periode over mere end et år konstant at være foran alle andre, og på et tidspunkt henter de andre ind, og ubevidst rammer man også en periode, hvor man måske tager nogle ting for givet.

- I et pakket program, hvor der ikke rigtig var tid til at dybdeanalysere og trække vejret, blev det en udfordring at blive ved med at udvikle hold, spillere og spil, lyder det fra Hvidt.

- Målet er at have de bedste og mest interessante hold i verden i mange år fremover. Ud over at være vanvittigt dygtige spillere er Astralis-drengene blandt de første til for alvor at arbejde med performance-kulturen på alle niveauer.

- Der er stadig masser at arbejde med på alle hold, men i dag glæder vi os bare over, at have vundet en ekstremt stærkt besat turnering - og så er førstepladsen jo alligevel en lille fejring værd, konstaterer sportsdirektøren.