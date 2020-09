Kæmpe kaos: 37 trænere får karantæne

Esports Integrity Commision (ESIC), e-sportens vagthunde, har netop offentliggjort, at hele 37 CS:GO-trænere bliver idømt karantæne for at have udnyttet en systemfejl i computerspillet. Udnyttelsen af den såkaldte bug kostede tidligere på måneden Heroic's træner, 'HUNDEN', en lang karantæne af de to store turneringsarrangører, ESL og DreamHack.



Blandt de 37 navne er flere danske, da 'ruggah' fra OG og 'ave', der tidligere har været træner i North, er blandt personerne, som ESIC har idømt en karantæne.



Det samme er 'FeTiSh' fra Lyngby Vikings, og 'Reijn' og 'casle', der allerede offentligt har erkendt brug af buggen. 'HUNDEN's udelukkelse på 12 måneder er derimod blevet skåret ned til otte måneder.



Du kan selv finde hele listen med de 37 trænere, samt hvilke kampe de har brugt buggen her. På det pågældende link er det også muligt at se, hvorvidt de har fået rabat ved at melde sig selv og samarbejde med ESIC.



En udelukkelse fra ESIC dækker over medlemmerne, som blandt andre tæller turneringerne ESL, DreamHack, BLAST, UCC, WePlay og Eden Sports. De pågældende trænere må blandt andet ikke kommunikere med spillerne 15 minutter inden en kamp og indtil den er slut, mens de selvfølgelig heller ikke må være på serveren under en officiel kamp.



Sådan fungerer buggen



Træner buggen har eksisteret i flere forskellige former siden 2016 - en af dem kunne man selv fremtvinge, mens andre opstod tilfældigt. Når du ender i buggen, der er en fejl i spillet, kan du se dele af mappet, som du normalt ikke ville kunne.



En træner kan nemlig kun skifte mellem spillernes perspektiv, så når du i stedet kan se andre dele af mappet, kan du få meget værdifuld information, som kan bruges til at vinde kampe.



Her kan du se et eksempel på en træner bug, hvor træneren kan se hele A-site. Buggen menes at være blevet fjernet i en opdatering i starten af september.