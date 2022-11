Kæmpe kollaps for dansk kaptajn

En overraskelse af de større fandt søndag aften sted ved CS:GO's svar på VM, Majoren, der i disse uger spilles i Rio.

De forsvarende mestre og en af forhåndsfavoritterne til at tage titlen, FaZe med danske Finn 'karrigan' Andersen ved roret, er ude af turneringen, efter de tabte en tæt duel mod Bad News Eagles fra Kosovo.

Turneringens anden fase, det såkaldte Legends Stage, blev skudt i gang lørdag, og her skal de 16 hold barberes ned til otte mandskaber, som går videre til slutspillet.

Det bliver et slutspil, hvor vi med sikkerhed ikke får 'karrigan' og co. at se. Først tabte de nemlig til Cloud9, derefter røg var Vitality for stærke, og i søndagens vind eller forsvind-kamp gik den ikke længere.

Det kræver nemlig tre sejre at gå videre til slutspillet, mens tre nederlag udløser exit fra turneringen, der har en præmiepulje på knap 9,5 millioner kroner.

Annonce:

- Det er slut, ansvaret er mit. Undskyld for skuffelsen, skrev danskeren på Twitter efter nederlaget.

Ved seneste major i Antwerpen i Belgien var det netop 'karrigan', som ledte sine tropper til den samlede sejr, og holdet har været dominerende i store dele af 2022, hvor det er blevet til en række store triumfer.

Foruden Majoren i Antwerpen vandt holdet også ESL Pro League i foråret samt de to legendariske turneringer IEM Katowice i februar og IEM Cologne i juli.

Med FaZe ude af Majoren i Rio, er de flestes øjne nu rettet mod blandt andre ukrainske NAVI, som nåede finalen ved Majoren i Antwerpen, samt russiske Cloud9, som søndag sikrede sig en plads i slutspillet, da de slog danske Heroic i kampen om at gå videre.

Heroic har dog stadig to skud i bøssen, og mandag aften møder de amerikanske Liquid om en plads i slutspillet.

Sådan er stillingen inden dag tre i Legends Stage. Tallene i parentes angiver vundne-tabte opgør:

Videre

Cloud9 (3-0)

FURIA (3-0)

Stadig i spil til at gå videre:

BIG (2-1)

Heroic (2-1)

MOUZ (2-1)

Annonce: Liquid (2-1)

fnatic (2-1)

Outsiders (2-1)

Spirit (1-2)

ENCE (1-2)

NAVI (1-2)

Vitality (1-2)

Bad News Eagles (1-2)

Sprout (1-2)

Ude af turneringen

NIP (0-3)

FaZe (0-3)

Kampene på dag tre er: