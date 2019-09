Kæmpe skifte i CS

Det ukrainske storhold Na´Vi har fundet holdets femtemand, efter kaptajnen Danylo ’Zeus’ Taslenko for en uge siden stoppede karrieren efter BLAST Pro Series i Moskva.

Og det bliver en gammel kending, som træder ind på verdensranglistens nummer ti.

Ladislav ’Guardian’ Kovács har nemlig valgt at skifte fra FaZe tilbage til Na’Vi, som han spillede for fra 2013 til 2017.

28-årige ’Guardian’, der er bredt anerkendt som en af verdens absolut bedste AWP-spillere, har kæmpet med at finde formen hos FaZe, der i 2019 har haft en stime af undervældende resultater. Da holdet tilbage i sommeren 2017 hentede ’Guardian’ gik der kun få måneder, før holdet var placeret som nummer et i verden.

Tilbage til hvor det startede

- Det er dejligt at være tilbage, hvor jeg startede min lange rejse som professionel. Jeg vil gøre mit bedste for at give mit hold alt, jeg har, for at vi kan blive det bedste hold og vinde en major. Tak for muligheden, siger Ladislav ’Guardian’ Kovács i en udtalelse fra Na’Vi.

Den ukrainske stjernespiller er dog ikke den eneste, der er ny hos Na’Vi. Også holdets træner, Mikhaylo ’Kane’ Blagin, er stoppet siden BLAST Pro Series i Moskva.

Ind som ny træner er i stedet kommet Andrey ’B1ad3’ Gorodenskiy, der havde rollen som sportsdirektør indtil da.

De to nye tilføjelser til Na’Vi kommer kort inden holdet skal deltage ved DreamHack Masters i Malmø.

Holdets nuværende hold ser derfor således ud:

Egor ’Flamie’ Vasilyev

Aleksandr ’s1mple’ Kostyliev

Denis ’electronic’ Sharipov

Kirill ‘Boombl4’ Mikhailov

Ladislav ‘Guardian’ Kovács

Andrey ‘B1ad3’ Gorodenskiy (træner)



