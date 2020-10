Kæmpe triumf for Astralis

Det danske Counter-Strike-hold Astralis kunne søndag aften juble, da holdet vandt finalen ved ESL Pro League.

Astralis leverede en fornem indsats i finalen mod Navi, som blev slået 3-2 i baner.

Navi havde taget den direkte vej til finalen, mens Astralis efter kvartfinalenederlag måtte gennem opsamlingsknockoutfasen for at kæmpe sig vej til finalen.

Det betød, da Astralis indledte finalen med det handicap, at Navi på forhånd førte 1-0 i kampen, som skulle spilles bedst af fem baner.

Altså skulle Astralis vinde tre baner for at hente titlen, mens Navi blot skulle bruge to.

De to hold vandt begge seks ud af syv kampe i hver sin gruppe i turneringen, men i finalen dominerede det ukrainsk-russiske hold fra start.

Navi tog føringen på første bane, og selv om Astralis kom godt med, snuppede Navi banen med 16-12.

Nede 0-2 skulle danskerne vinde tre baner på stribe for at snuppe sejren, og det begyndte for alvor at se svært ud nede med 6-12 i tredje bane.

Her lancerede det danske storhold imidlertid et stort comeback. Astralis kæmpede sig op på 12-12 og endte med at vinde banen 16-14 efter et par flotte spil.

Nu havde de fem danskere tiltvunget sig momentum, og på fjerde bane buldrede Astralis frem. Især holdets nyeste spiller, Patrick 'Es3tag' Hansen, brillerede med suverænt spil.

Ved pausen halvvejs var danskerne foran med 12-3 og med solid kurs mod at tvinge kampen ud i femte og afgørende bane.

Astralis vandt fjerde bane 22-19, og dermed skulle holdene ud i en femte og afgørende bane.

Her vandt Astralis 16-11, og dermed var den samlede sejr hjemme.

Flere røde kort, tak

Familien Dalsgaard går til sport uden at blive forpustet