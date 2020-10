Kæmpe triumf i nat

Double elimination er et format, som bruges en del i CS:GO. Det betyder faktisk bare, at hvert hold skal tabe to kampe for at ryge ud af turneringen. Som udgangspunkt starter alle i ‘upper bracket’, og når et hold taber en kamp deroppe, ryger det ned i lower bracket. Dernede er det vind eller forsvind.

Nogle turneringer gør dog det, at de bedste hold fra gruppespillet starter i upper bracket mens de næstbedste starter i lower bracket, og det var også tilfældet i DreamHack Open Fall.