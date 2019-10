Kæmpestjerne i millionskifte

Omsider blev det en realitet, at Marcelo ‘coldzera’ David skifter den brasilianske hjemmebane hos MIBR ud med mere internationale omgivelser.

Efter måneders dans om den varme grød, kunne FaZe Clan nemlig offentligøre, at de har hentet verdensstjernen til holdet.

‘coldzera’ har to gange før toppet listen over verdens bedste spillere, og han tilskrives en kæmpe del af fortjenesten for, at det brasilianske hold Luminosity, som senere blev til SK Gaming, var verdens bedste hold af flere omgange.

FaZe Clan er esportens svar på Galácticos, som man kender det fra fodboldklubben Real Madrid. Den amerikanske organisation besluttede sig i 2017 for at opruste tungt med en stjernespækket europæisk line-up, der talte blandt danske Finn ‘karrigan’ Andersen som holdkaptajn.

Den mest prominente spiller hos FaZe er dog Nikola ‘NiKo’ Kovac, som også tidligere har været regnet for verdens bedste CS:GO-spiller.

Prisen for Marcelo ’coldzera’ Davids skifte er ikke offentliggjort, men flere medier rapporterer, at prisen for brasilianeren læner sig op mod en million dollars.

Også lettisk spiller klar

Det er alment kendt, at ‘NiKo’ og ‘coldzera’ længe har haft lyst til at spille sammen, og nu får de endelig chancen ved ESL One-turneringen i New York, hvor FaZe Clan skal lufte deres nye trup, efter at have sagt farvel til Ladislav ‘GuardiaN’ Kovacs og Filip ‘NEO’ Kubski.

Ud over ‘coldzera’ har FaZe Clan også tilføjet den unge lette Helvijs ‘broky’ Saukants.

I øjeblikket rangerer FaZe Clan som nummer 15 i verden, efter i lange perioder at have været fast inventar i top 5. Holdet var i en overgang også rangeret som verdens bedste.

‘coldzera’s skifte kommer efter at han blev bænket hos MIBR. Det skete i kølvandet på en lang række skuffende resultater for brasilianerne og interne spændinger mellem ‘coldzera’ og holdets holdkaptajn Gabriel ‘FalleN’ Toledo. Første aktivitet som nyt medlem af FaZe Clan for ’coldzera’ bliver ESL New York, der begynder torsdag.

Se også: Sensation: Dansk underdog vinder million-turnering

Se også: Ny CS:GO-liga på vej?

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst