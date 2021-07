Kan sætte rekord

Tricked kan i dag sætte ny rekord i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, når holdet for tredje sæson i træk står i finalen.

Tricked vandt de seneste to sæsoner af ligaen, og i dag kan det altså blive til tre sejr i træk. Det har intet andet hold nogensinde præsteret.

CS:GO-holdet, der er rangeret som nummer fire på den danske rangliste, startede slutspillet i kvartfinalen efter et svingende grundspil.

I kvartfinalen slog de Singularity 2-0 efter et sandt overtidsdrama på andet map. I semifinalen begyndte Tricked skidt, da de fik bank på første map af CEPTER BITSKINS, men Tricked vendte kampen og sejrede 2-1.

- Det føles helt vildt dejligt at stå i en finale endnu engang. Det er lidt en anden følelse den her gang, da vi ikke har spillet særlig godt igennem grundspillet, så det er virkelig rart at kunne stå i finalen og egentlig spille to fine kampe i både kvart- og semifinalen, siger en tilfreds Andreas ‘kiR’ Kirstein, der er ligaens mest vindende spiller.

‘kiR’ er en af stjernerne på Tricked-holdet, og det samme er 18-årige Philip ‘Lucky’ Ewald, der er spået en stor fremtid. Han var ikke med i semifinalen, og det skabte stor undren, men det skyldes nogle personlige planer, der var planlagt for flere måneder siden.

Det fortæller kiR til Ekstra Bladet, men han vil dog ikke afsløre, om Tricked bruger ‘Lucky’ i finalen, eller om Frederik ‘Fessor’ Sørensen må træde til igen.

- Det må i se senere i dag, siger ‘kiR’ med et smil på læben.

Tricked møder AaB i finalen, der har overrasket alt og alle i denne sæson. Det var forventet, at de skulle kæmpe for at undgå nedrykning, men nu står de i finalen. Kampen starter klokken 17 og kan ses gratis på DRTV.

Vinderen af finalen kan glæde sig over 68.000 kroner, mens taberen må tage til takke med 12.000 kroner.