Kaos-kamp skal spilles om

Der er kaos lige nu på CS:GO-scenen, og enden på det hele er, at danske Nicolai ‘device’ Reedtz’ hold NIP skal spille omkamp i Flashpoint 3-turneringen. Det vender vi tilbage til.

For fredag aften spillede NIP åbningskamp mod polske Anonymo, og her blev kampen hurtigt afbrudt på grund af tekniske problemer.

Det viste sig at være problemer med forbindelsen fra NIP’s side, og det medførte problemer for NIP’s spillere. Efter en timelang pause blev kampen genoptaget, og efter en tæt affære blev det de polske underdogs, der løb med sejren - til stor utilfredshed hos ‘device’.

- Vi taber til Anonymo. Ekstremt dårlige betingelser, og jeg bliver nødt til at understrege min absolut fuckings skuffelse med FACEIT’s amatøragtige måde at håndtere situationen, skrev danskeren på Twitter efter kampen med henvisning til FACEIT, der sørger for de servere, turneringen spilles på.

Pres fra NIP

Nederlaget sendte NIP i den såkaldte lower bracket, hvor et nederlag her vil betyde exit fra turneringen. Og da der er RMR-point på spil og dermed kvalifikation til den store Major-turnering senere på året, så er Flashpoint 3 altså en vigtig størrelse for de store hold.

Desuden har NIP’s direktør, Hicham Chahine, også været ude med riven på Twitter. I et nu slettet tweet har han skrevet følgende:

- Det her må være den sidste RMR-turnering, Flashpoint får lov at arrangere. Hvilken skændsel og amatøragtig håndtering, skrev direktøren.

Første kamp i lower bracket skulle spilles søndag aften, hvor ‘device’ og co. stod overfor det danske hold HYENAS.

Men tidligt søndag aften skriver de polske sejrherrer fra Anonymo så på Twitter, at de bliver presset af Flashpoint og NIP til at spille enten hele eller dele af kampen om. Vel at mærke den kamp de vandt fredag aften.

Senere på aftenen, inden NIP’s planlagte kamp mod HYENAS, kommer der så en udmelding fra Flashpoint: kampen skal spilles om.

“Fuck af med det der dårlige taber-lort”

Det medførte en lang række kommentarer på sociale medier, hvor fans, kommentatorer og sågar andre spillere i skarpe vendinger langede ud efter NIP.

Blandt andet skriver Liquid-stjernen Jonathan ‘EliGE’ Jablonowski til at kalde NIP for dårlige tabere.

- Virkelig sindssygt. Jeg kan ikke fatte, at de forsøger at få den kamp spillet om, LMFAO. Hvis NIP havde et problem på det tidspunkt, så skulle de lade være med at spille kampen, eller finde en løsning der. Man kan ikke tage nogens sejr fra dem efter flere dage. Fuck af med det der dårlige taber-lort, skriver han.

Også holdkaptajnerne fra Astralis og Heroic gav deres besyv med:

- Hvis jeg var Anonymo, så havde jeg sagt nej til en omkamp. Det her er ikke deres skyld. Jeg vil gerne vide, hvad NIP og Flashpoint har gjort, for at få dem til at sige ja, skrev Lukas ‘gla1ve’ Rossander, holdkaptajn fra Astralis.

- Trist dag for CS. Svært at forstå, at situationen bliver håndteret sådan her i 2021, uden nogen offentlige udmeldinger før 30 minutter forud for kampen, skriver Casper ‘cadiaN’ Møller, holdkaptajn for Heroic.

I hårdt angreb på Astralis

‘device’ undskylder

Natten til mandag har den danske NIP-stjerne så igen været ved tasterne. Denne gang er det dog en undskyldning, ‘device’ er kommet med.

- Jeg fortryder hårdheden og tonen i nogle af de kommentarer, jeg kom med rettet mod admin under kampen. Jeg har allerede undskyldt til de involverede. Det her er ikke sådan, jeg ønsker at opføre mig, og jeg lover, at jeg vil lade mine præstationer tale fremover, skriver ‘device’ på Twitter.

Senere er det også kommet frem, at ‘device’ i løbet af kampen har kaldt dommeren for ‘fjols’, og det ser ud til, at det er det, danskeren nu undskylder for.

NIP: “Vi presser ingen”

NIP har også selv været ude på Twitter efter beslutningen om en omkamp blev annonceret. Her udlægger de deres syn på sagen, og NIP’s danske COO & Chief Gaming Officer, Jonas Gundersen, har også kommenteret sagen.

- Vores spillere pressede ikke på for en omkamp - det gjorde vi. Alt de vil have er en anerkendelse af, at spillebetingelserne var uacceptable. De er klar til at spille upper eller lower bracket. Vi presser ingen. Løgnene, der er kommet frem i Anonymos statement, er vanærende, skriver Jonas Gundersen.

Der mangler stadig at komme et nyt kamptidspunkt på omkampen mellem NIP og Anonymo. Den planlagte kamp mellem NIP og HYENAS er udskudt på ubestemt tid.