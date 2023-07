Kasper Hvidt-afløser tiltræder før tid

Den 30. juni præsenterede Astralis Kasper Straube som ny sportsdirektør, der skulle tiltræde den 1. oktober, men de planer er nu ændret.

Straube er nemlig nået til enighed med Heroic om at blive løst af kontrakten før tid, hvorfor Astralis kan få glæde af organisationens nye sportsdirektør fra dags dato.

Han kommer fra en position som head of performance i Heroic, og han har derfor ofte rejst med Casper 'cadiaN' Møller og co. rundt i verden, når der skulle jagtes trofæer.

Jobbet som sportsdirektør bliver dog et skridt op, og han får nu ansvar for hele den sportslige organisation i Astralis.

I Astralis-lejren forventer de dog, at han hurtigt vænner sig til den nye rolle.

- Han kender rollen, ansvarsområderne og de gensidige forventninger, og selvom han lige skal vænne sig til en større arbejdsplads, forventer jeg han kommer til at glide direkte ind i samarbejdet med trænere, spillere og resten af organisationen. Jeg glæder mig over, at en meget vigtig rolle nu er besat af en profil med både erfaring, viden og ydmyghed over for opgaven, samt en helt åbenlys evne til at skabe resultater, udtaler Anders Hørsholt, administrerende direktør i Astralis.

Hvordan Kasper Straube har tænkt sig at sætte sit aftryk på Astralis, må vi dog vente med at få svar på, for det vil han ikke sige så meget om lige nu.

Han afslører dog, at han allerede har gjort sig lidt tanker om, hvordan han skal få Astralis til at præstere bedre i fremtiden.

- Jeg kommer med nogle klare tanker om at facilitere og drive en sund performance-kultur, men jeg har også stor respekt for historien, den kontekst, jeg træder ind i, og de store fodspor, jeg følger. Nu skal jeg træde nogle nye, og jeg er virkelig glad for at kunne starte allerede nu, siger Kasper Straube.

Astralis ligger lige nu nummer 18 på verdensranglisten. Det er over to år siden, holdet sidst indtog førstepladsen.