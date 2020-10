‘Kjaerbye’ vinder stor turnering

Danske Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye har ikke haft det let siden skiftet til FaZe, men i løbet af den forgangne uge beviste holdet, at man fortsat skal regne dem helt oppe i toppen.

Det er ikke kun Heroic og Astralis, der hiver store summer i land i CS:GO for tiden, for søndag aften meldte FaZe sig også på banen med sejren i IEM New York.

FaZe er et hold sammensat af spillere fra fem forskellige nationer, og iblandt dem er danske Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye, der har en fortid i både Astralis og North.

22-årige ‘Kjaerbye’ og resten af FaZe-holdet slog på vejen til finalen blandt andre Heroic og Vitality, der er rangeret som nummer et og fem på verdensranglisten.

I finalen ventede OG, der har en anden dansker, Valdemar ‘valde’ Vangså, på holdkortet. Den afgørende kamp skulle potentielt afgøres over fem maps, men FaZe sørgede for, at det blev en kort affære.

Holdet, der før turneringens start var rangeret som nummer 17 i verden, satte nemlig OG på plads og vandt finalen 3-0.

Første map var meget tæt og måtte ud i to gange overtid, mens andet og tredje map blev vundet forholdsvis sikkert af ‘Kjaerbye’ og resten af FaZe-spillerne.

Sejren kommer efter en periode på flere måneder, hvor FaZe har været i krise. Siden ‘Kjaerbye’ skiftede til FaZe i august, er holdet faldet syv pladser på ranglisten, men sejren i IEM New York ventes at sende dem op omkring top 10 igen, når ranglisten opdateres i dag, mandag.

Udover ‘Kjaerbye’ består FaZe af Nikola ‘NiKo’ Kovač, Håvard ‘rain’ Nygaard, Marcelo ‘coldzera’ David og Helvijs ‘broky’ Saukants.