Københavnsk topbrag

I mandagens kampe i Elgiganten Ligaen skal Astralis Talent tre gange i ilden, og så har bundholdene mulighed for at skabe rav i tabellen.

Mandag er lig med kampdag i Danmarks bedste CS:GO-liga, Elgiganten Ligaen.

Og i aften er der 12 kampe på programmet, som blandt andet byder på et københavnsk brag.

Astralis Talent skal tre gange i kamp i jagten på ligaens øverste pladser, der lige nu tilhører Lyngby Vikings, Tricked, Copenhagen Flames og MASONIC. Første udfordring for de unge Astralis-talenter bliver Campus Vejle * Flammen, der ligger næstsidst i ligaen. De mødes klokken 18:00.

Senere på aftenen gælder det sidste sæsons finalister fra Copenhagen Flames, der på det seneste har fundet formen og ligger a point med Lyngby Vikings, Tricked og MASONIC på rækkens førsteplads. Copenhagen Flames og Astralis Talent mødes klokken 20:00.

Bunden kan slå hul

I bunden af tabellen er ESIMED suverænt sidst med nul point efter otte kampe indtil videre. Men et par pladser over ligger Atlando Esports side om side med AGF Academy med seks point hver.

Ligaen er stadig åben, men mandagens opgør mellem netop de to hold kan vise sig at blive afgørende for potentielle nedrykkere, når vi når længere på sæsonen.

Mandag aften byder på disse kampe:

18:00: Atlando Esports vs. AaB

18:00: Campus Vejle * Flammen vs. Astralis Talent (TV)

19:00: AGF Academy vs. Atlando Esports

19:00: Lyngby Vikings vs. Alpha (TV)

19:00: Campus Vejle * Flammen vs. AGF

20:00: Astralis Talent vs. Copenhagen Flames (TV)

20:00: Tricked vs. AaB

20:00: AGF vs. AGF Academy

21:00: MASONIC vs. Tricked (TV)

21:00: Atlando Esports vs. Astralis Talent

21:00: Copenhagen Flames vs. Alpha

22:00: AaB vs. Lyngby Vikings (TV)

Kampene kan ses gratis via Twitch.