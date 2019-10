Kvindehold tog kontroversiel beslutning - sådan gik det

Det faldt ikke i god jord, da det blev offentliggjort, at hollænderen Steven ‘blackie’ Groeneveld ville hjælpe CS:GO-holdet Besiktas ved Dreamhack Open-turneringen i Rotterdam.

For en ting adskiller ‘blackie’ afgørende fra resten af Besiktas: Hans køn. Besiktas er officielt et kvindehold i CS:GO, og ‘blackie’ skulle derfor tørne ud side om side med Zainab ‘zAAz’ Turkie, Julia ‘juliano’ Kiran, Petra ‘Petra’ Stoker og Anastasia ‘kr4sylya’ Khlobystina.

Det er der som udgangspunkt intet odiøst i. Mænd og kvinder kan spille CS på samme hold i rigtig mange turneringer.

Se også: Dansk tophold politianmeldt

Problemet var bare, at Besiktas havde kvalificeret sig til Rotterdam i en ren kvindeturnering, og at deres tilstedeværelse ved turneringen derfor kun blev en realitet, fordi de var et rent kvindehold.

Og derfor påkaldte de sig fans’ vrede ved at smide en fyr ind på holdet, da flere anså det for at være simpel opportunisme.

Herrernes CS-hold bliver generelt anset for at være på et væsentligt højere niveau end kvindernes, men Besiktas’ kvalifikation til denne turnering var et eksperiment for at se, hvordan det bedste kvindehold reelt kunne klare sig mod herrehold, der ligger lige under den absolutte top.

Se også: Clutchministeren er den bedste nogensinde

‘blackie’ var derfor en flue i suppen for det eksperiment, mente mange, da det fjernede grundlaget for Besiktas’ deltagelse ved Dreamhack Open Rotterdam.

Måske var det derfor karma, der ramte Besiktas, da kampene gik i gang.

Først fik holdet decideret stryg af kasakhiske Avangar, der slog dem 16-2, og siden tabte de en bedst af tre kamp til russiske Hard Legion med 2-0, hvor de over to maps vandt blot otte runder samlet.

Danske Heroic nåede hele vejen til finalen, hvor det dog blev til et nederlag CR4ZY.