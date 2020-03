Kvindelig gamer idømt 116 års fængsel

Den tidligere gamer Shayene 'shAy' Victorio er i sit hjemland, Brasilien, blevet idømt 116 års fængsel for underslæb. Det skriver brasilianske ESPN.

I årene 2013-2017 har hun nemlig sammen med sin eksmand drevet et site med omfattende netsalg. Problemet var blot, at 118 af kunderne aldrig fik de varer, de havde bestilt.

Hvilke varer, det drejer sig om, melder historien intet om - men det må være ganske alvorligt. Strafferammen i Brasilien for den slags forbrydelser er nemlig 30 år, så en dom på 116 år virker meget hård. Og i praksis tillader brasiliansk lov ikke længere straffe end 30 år - hvis Shay Victorio ellers kan finde trøst i det.

Hun virker nu ikke til at være slået ud over det, og hun har da også tænkt sig at appellere dommen. I hvert fald har hun på sin Instagram-konto opslået en erklæring, hvor hun bedyrer sin uskyld:

'Jeg er ikke arresteret, og jeg vil heller ikke blive det. Jeg er ikke engang eftersøgt, som folk ellers påstår. Det er et søgsmål, der angår et af min eksmands problemer, og det har ramt mig. Da vi gik fra hinanden, tog han ansvaret for det 100 procent,' skriver hun blandt andet.

Forsvaret har i retten også anført, at problemerne med de manglende ordrer ikke har været hensigten, og at det er eksmanden, der har været ansvarlig.

27-årige ShAy var i 11 år professionel gamer - først med Counterstrike 1,6 og senere med CS:GO, hvor hun var blandt de bedste kvindelige spillere. Hun stoppede som aktiv sidste år, hvor hun i stedet begyndte at ernære sig som model.

