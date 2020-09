Landsmænd banker Astralis på plads i stor turnering

Et par udskiftninger grundet sygemeldinger har sendt det danske Counter-Strike-hold Astralis væk fra verdensranglistens top, mens landsmændene fra Heroic er kravlet op på andenpladsen imens.

Men selv om Astralis på det seneste har vist tegn på bedring og er oppe som nummer ni, beviste Heroic onsdag, at holdet lige nu er Danmarks bedste.

I kvartfinalen ved den europæiske ESL Pro League med en præmiepulje på 2,8 millioner kroner udspillede Heroic det så tidligere dominerende Astralis-mandskab og vandt kampen suverænt med 2-0 i duellen, der blev spillet over maksimalt tre baner.

På begge baner var Heroic aldeles overlegne og vandt med 16-7 og 16-7, uden at Astralis på noget tidspunkt var i nærheden af at lave et comeback.

Det sender Heroic i semifinalen, hvor BIG venter, men Astralis er endnu ikke ude at turneringen.

Systemet er skruet således sammen, at Astralis skal ud i en 'opsamlings-knockoutfase', hvor holdet i første omgang møder Spirit.

Vinder holdet den kamp og yderligere to mere, så ender holdet alligevel i finalen.

