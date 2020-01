Legendarisk CS:GO-hold vender tilbage

Det er intet mindre end et par legendariske, svenske gentlemen, som har fundet hinanden igen.

Mandag offentliggjorde Dignitas nemlig, at de er tilbage på den internationale Counter-Strike-scene, og det med et let genkendeligt line-up, hvis man er velbevandret i Counter-Strikes historie.

Allerede sidste år begyndte rygterne om en mulig tilbagevenden for Dignitas at svirre, men med offentliggørelsen af Christopher ’GeT_RiGhT’, Patrik ’f0rest’ Lindberg, Richard ’Xizt’ Landström, Adam ’friberg’ er de fire tidligere ankermænd fra Ninjas In Pyjams storhedstid tilbage på samme server.

Derudover bliver de fire førstnævnte fra nu af også trænet af Robin ’Fifflaren’ Johansson, der var det femte medlem af Ninjas In Pyjamas’ hold, som fra 2012-2013 vandt hele 87 kampe i træk, og samtidig vandt en major ved ESL Cologne.

’Fifflaren’ kommer udover at træne holdet også til at indtage rollen som general manager, mens den 19-årige Håkon ’hallzerk’ Fjærli fuldender holdet som AWP-spiller.

Var ikke klar til at stoppe

Beslutningen om at bringe ’the band back together’ passer Christopher ’GeT_RiGhT’ Ålesund glimrende. Han forlod selv Ninjas In Pyjamas tilbage i september, efter at have været i organisationen siden 2012.

- Da jeg fik tilbuddet følte jeg, at det var det bedste for min karriere. Mest fordi, at jeg ikke følte at jeg var klar til at stoppe karrieren.

- At komme til en organisation som Dignitas er som en drøm, der går i opfyldelse – mest på grund af menneskerne omkring holdet og målene for fremtiden.

Det forventes, at Dignitas kommer til at deltage i den kommende amerikanske liga ’B-site’, som ser ud til at åbne i marts.

