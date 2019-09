Legende vender hjem

Den svenske Counter-Strike hold Fnatic har hentet de to spillere ‘Flusha’ og ‘Golden’ tilbage i folden

Han har vundet tre majors og er blevet beskyldt for at snyde.

Robin ‘Flusha’ Rönnquist har haft en karriere, der mildest talt har budt på lidt af det hele, og nu er han klar til for tredje gang at tørne ud i Fnatic.

Det samme hold, hvor han hævede hele tre major-trofæer, og som er bredt anerkendt som et af de bedste hold, professionel Counter-Strike nogensinde har set.

Med sig får han ingame leaderen Maikil ‘Golden’ Selim, som også har en fortid hos Fnatic, hvilket er meget symptomatisk for svensk Counter-Strike, der cirka lige så incestuøst som et stereotypt Game of Thrones-dynasti.

Det er dog ikke utænkeligt, at de tre parter har brug for hinanden. Siden de skiltes har karrieren ikke budt på megen succes for nogen af dem.

Således har Fnatic ikke hævet et trofæ i en stor turnering siden de vandt IEM Katowice sidste år efter at have slået FaZe Clan i finalen.

’Xzizt’ bænket

De utilfredsstillende resultater resulterede til sidst i, at holdet skilte sig af med Richard ‘xizt’ Landström, der ved ESL One Cologne blev hyldet af publikum for sine mange år i Counter-Strike. Ud røg også Simon ‘Twist’ Eliasson, og så blev der altså plads til at den gamle garde kunne genindfinde sig.

Både ‘Flusha’ og ‘Golden’ har spillet for den amerikanske organisation Cloud9, men der var altså ikke snerten af den kemi, som de to trods alt kunne bygge op med de svenske holdkammerater for halvandet års tid siden.

På Fnatic bliver de senest ankomne genforenet med Jesper ‘JW’ Wecksell, Freddy ‘KRIMZ’ Johansson og Ludvig ‘Brollan’ Brolin.

Vanvittige tal