Liga-etter kan udbygge føringen

Mandag aften byder på 12 kampe i Elgiganten Ligaen, der er tilbage efter en kort pause. Her skal ligaens førerhold fortsætte stimen, og så er det sidste chance for Astralis Talent, hvis de skal vinde en liga-kamp i februar.

Elgiganten Ligaen er tilbage, og igen i aften er der masser af kampe på programmet.

I aftenens første opgør skal MASONIC forsøge at fastholde deres førsteplads i ligaen, når de gæster AGF Academy, der ligger nummer ni i ligaen.

De to hold mødtes i sæsonens første kamp, og her måtte der overtid til, før MASONIC kunne sætte tre point på kontoen. Hos AGF Academy har man vundet tre af de seneste fem kampe, blandt andet over Astralis Talent, og om de tilføjer endnu en sejr i aften kan ses klokken 18:00, når de mødes.

Astralis Talent skal genfinde formen

Aftenen byder også på Astralis Talent, der flere gange skal i kamp og forsøge at genfinde formen efter et par svære spilledage i Elgiganten Ligaen. De seneste seks kampe har Astralis Talent set sig slået og har således ikke vundet en kamp i Elgiganten Ligaen i februar måned.

De seneste dårlige resultater betyder, at Astralis Talent før aftenens kampe befinder sig på en 10. plads i ligaen.

Første chance for at rode bod på den stime får de klokken 19, hvor etteren MASONIC venter. De to hold har tidligere mødt hinanden i sæsonen, hvor MASONIC tog sejren 16-11. Senere på aftenen gælder det et andet af ligaens stærke mandskaber. Her venter nemlig Lyngby Vikings, der ligger nummer to i rækken. De har indtil videre blot tabt én kamp.

Netop Lyngby Vikings kan også ses i aftenens sidste kamp. Her skal de forsøge at genindtage førstepladsen, der kan nås, hvis MASONIC taber deres kampe, mens Lyngby Vikings slår Astralis Talent og aftenens sidste modstander fra Atlando Esports.

Artiklen fortsætter efter stillingen..

Alle aftenens kampe i Elgiganten Ligaen:

18:00 - AGF Academy vs. MASONIC (TV)

19:00 - AGF vs. AaB (TV)

19:00 - Tricked vs. Atlando Esports

19:00 - MASONIC vs. Astralis Talent

20:00 - Tricked vs. ESIMED

20:00 - Campus Vejle * Flammen vs. Alpha (TV)

20:00 - AaB vs. AGF Academy

21:00 - Astralis Talent vs. Lyngby Vikings (TV)

21:00 - Aalborg Rebels vs. ESIMED

21:00 - Alpha vs. AGF

22:00 - Atlando Esports vs. Lyngby Vikings (TV)

22:00 - ESIMED vs. Campus Vejle * Flammen

Kampene kan ses gratis via Twitch.