Ligaveteran fejer al modstand til side

POWER Ligaen er i fuld gang, og mandag aften var der syv kampe på programmet.

Her lagde OPAA, der vandt sidste sæsons grundspil, ud mod MASONIC, og anført af 31-årige Danny ‘BERRY’ Krüger satte OPAA sig på opgøret og tog sejren 16-6.

Herefter ventede Tricked, der flere gange har vundet POWER Ligaen, men det var ikke til at se i mandagens kamp. Igen var OPAA totalt dominerende og smadrede Tricked med hele 16-3. De to sejre er nok til, at OPAA indtager førstepladsen i POWER Ligaen.

Tekniske problemer hos Astralis Talent

Astralis Talent tog mandag aften hul på deres sæson i POWER Ligaen, og her var det ikke helt problemfrit for akademiholdet.

Holdets ene træner, Mathias ‘spdr’ Dohn skrev efterfølgende på Twitter, at der var sygdom på holdet, og at de måtte køre hjem til Victor ‘vigg0’ Bisgaard for at hente ham ind til kontoret kort inden kampen, fordi den unge spillers computer havde problemer.

Den tumultariske start på aftenen virkede dog ikke umiddelbart til at have rystet Astralis Talent. I første kamp mod ligadebutanterne fra Madsport Esports tog de sejren 16-12, og herefter ventede oprykkerne fra Esport Harte Martinsen.

Her tog de også sejren 16-6, og der var således lagt op til en noget nær perfekt aften resultatmæssigt, da der kun manglede kampen mod MASONIC. Det blev dog forpurret, for efter en gang overtid tog MASONIC sejren 19-16, og Astralis Talent må derfor tage til takke med en foreløbig tredjeplads - á point med MASONIC på andenpladsen.

Tirsdag aften skal ligaens førerhold OPAA i aktion igen, når de klokken 21:00 møder AGF Academy.

Mandagens kampe endte således: