Liquid henter fransk stjerne

Liquid har netop præsenteret den franske Counter-Strike-legende Richard ‘shox’ Papillon som holdets fjerde spiller.

Det bekræfter klubben på Twitter.

Skiftet fra franske Vitality til amerikanske Liquid kommer dog ikke som den store overraskelse, da det allerede blev rygtet tilbage i november, hvor det stod klart, at Vitality havde udset sig den danske Astralis-trio Emik ‘Magisk’ Reif, Peter ‘dupreeh’ Rasmussen og Danny ‘zonic’ Sørensen som kommende spillere.

Selvom det var tilbage i november, at rygtet for første gang opstod, spillede 'shox' 2021 færdig for Vitality.

Her overraskede 'det døde hold', da Vitality i årets tre sidste turneringer snuppede en første-, anden- og tredjeplads.

Gør klar til den nye sæson

Franskmanden bliver præsenteret blot få dage efter, at Liquid annoncerede Extra Salt-stjernen Josh ‘oSee’ Ohm som holdets nye AWP-spiller.

I sidste uge meldte klubben desuden ud, at tre af holdets fem spillere blev placeret på bænken, mens stjernerne Jonathan ‘EliGE’ Jablonowski og Keith ‘NAF’ Markovic fortsat er en del af startfemmeren.

Med ‘shox’ på holdet er der dog fortsat én ledig plads.

Her ventes det, at Nick ‘nitr0’ Cannella vender hjem til Liquid efter at have konkurreret i spillet VALORANT i godt og vel halvandet år.

Tidligere har ‘nitr0’ tørnet ud for Liquid med stor succes, da mandskabet tilbragte flere måneder som nummer ét i verden under hans lederskab.