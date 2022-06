‘Lucky’ vender hjem

Trickeds holdkort er igen fuldtalligt, da det danske hold henter Philip ‘Lucky’ Ewald ind som holdets nye AWP-spiller.

Det skriver Tricked i en pressemeddelelse.

‘Lucky’ erstatter Sebastian ‘larsen’ Larsen, der blev bænket i slutningen af maj, efter nogle svingende måneder, hvor Tricked ikke havde levet op til de sportslige mål, som der var sat for holdet.

Det skal den hjemvendte ‘Lucky’ være med til at lave om på, efter han i juli sidste år skiftede fra netop Tricked til Astralis.

Nu bliver han genforenet med sine tidligere holdkammerater, og netop den tryghed ser den 19-årige dansker frem til, efter opholdet i Astralis ikke gik som håbet.

- Efter at have været ude et sted, hvor det var meget turbulent og til tider kaotisk med mange udskiftninger på holdet, er det meget rart at være tilbage et sted, hvor man ved, at man føler sig hjemme, og hvor man ved, hvordan tingene fungerer, udtaler ‘Lucky’ i pressemeddelelsen.

- Ambitionen med Tricked er helt klart at komme tilbage dertil, hvor det er rigtigt sjovt - her håber jeg på at kunne give det sidste skub i den retning.

Også i Tricked-lejren er glæden stor over at kunne byde ‘Lucky’ velkommen tilbage, hvor det særligt er hans evne til at skyde mange, som Tricked glæder sig til igen at få ind i startfemmeren.

- Det er en fantastisk fornemmelse at kunne byde Lucky velkommen tilbage efter hans tur i Astralis. Der fik han desværre ikke det ophold, han og vi havde ønsket for ham, men vi har på intet tidspunkt mistet troen på hans enorme talent. Holdet har tydeligvis manglet nogle af hans kvaliteter og firepower siden salget sidste år, så gensynsglæden er stor. Jeg er stolt over, at ‘Lucky’ viser os den tillid, at han stoler på, at vi kan få ham tilbage til toppen, siger Trickeds direktør, Morten Høj Jensen.

‘Lucky’ nåede at spille for Astralis i syv måneder, hvorefter han måtte tage til takke med en plads på bænken, da Asger ‘Farlig’ Jensen erstattede ham.

I de syv måneder som aktiv spiller slog stortalentet slet ikke til, og den turbulente periode bød da også på forskellige roller, hvor AWP-spilleren blandt andet blev sat til at spille riffel i stedet.

Det kommer formentlig ikke til at ske i Tricked, hvor ‘Lucky’ er tiltænkt den vante AWP-rolle.

I Tricked, der er Danmarks sjette bedste hold og verdens 84. bedste hold, skal ‘Lucky’ spille sammen med Andreas ‘kiR’ Kirstein, Oliver ‘kwezz’ Rasmussen, Oliver ‘IceBerg’ Berg og Mathias ‘PR1mE’ Carlsen. Tricked satser på, at ‘Lucky’ kan være med til at skyde holdet op blandt verdens 30 bedste hold.