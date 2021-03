Lyngby gjorde rent bord og vandt grundspillet

Mandag aften blev sæsonens sidste kampe i grundspillet afgjort, og dermed er der sat navn på de seks hold, der er klar til Elgiganten Ligaens slutspil.

Foruden Lyngby Vikings, Tricked, Copenhagen Flames, AGF og MASONIC bliver det Alpha, der skal dyste med om den samlede sejr, når slutspillet løber af stablen til april.

Før aftenens kampe krævede det blot én sejr for Alpha, og den leverede de mod Atlando Esports, der lå lige efter dem i tabellen.

Samtidig gjorde Lyngby Vikings rent bord for aftenen og spillede sig op på førstepladsen og dermed en sejr i grundspillet. De ender á point med Tricked og Copenhagen Flames, der begge har 57 point, men på grund af indbyrdes opgør mellem de tre, tager Lyngby Vikings førstepladsen.

Astralis Talent faldt sammen

Et af de hold, der inden mandagens kampe kunne snuppe den sidste plads i top 6, var Astralis Talent. De kunne som de andre hold bringe sig á point med Alpha, hvis de vandt alle tre kampe, og Alpha samtidig tabte deres tre kampe.

Drømmen om slutspil blev dog slukket tidligt på aftenen, da Alpha tog den påkrævede sejr over Atlando, og herefter var der reelt kun æren at spille om for Astralis Talent.

Det begyndte hæderligt for Astralis Talent, der slog Aalborg Rebels 16-5, men herefter gik det galt. Først tabte de efter overtid til Atlando, inden AGF i aftenens sidste kamp udraderede Astralis Talent med hele 16-3.

Med aftenens resultater endte grundspillet i Elgiganten Ligaen således:

Lyngby Vikings - 57 point Tricked - 57 point Copenhagen Flames - 57 point AGF - 48 point MASONIC - 42 point Alpha - 39 point Atlando Esports - 33 point Astralis Talent - 30 point Aalborg Rebels - 27 point AGF Academy - 24 point AaB - 24 point Campus Vejle * Flammen - 21 point ESIMED - 9 point

ESIMED og Campus Vejle * Flammen rykker direkte ned, mens AaB og AGF Academy skal kæmpe for overlevelse.