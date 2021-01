Lyngby indtager førstepladsen efter 'æg'

Lyngby Vikings gav modstanderne et vaskeægte æg, da de mandag aften indledte deres færd i Elgiganten Ligaen Sæson 16. Astralis Talent indkasserede sæsonens første nederlag.

Elgiganten Ligaen Sæson 16 er i fuld gang, og mandag aften var der i alt 14 kampe på plakaten. Her tog Lyngby Vikings hul på deres sæson i landets bedste CS:GO-liga, og det var et kampklart mandskab, der skød aftenen i gang.

I aftenens første kamp gjaldt det sidste sæsons finalister fra Copenhagen Flames. Her trak Lyngby Vikings det længste strå og sendte de københavnske flammer ud af serveren med et 16-7-nederlag i bagagen.

Men hvis man troede, det var, hvad Lyngby Vikings havde at byde på mandag aften, måtte man tro om igen. For kort efter var det Aalborg Rebels, der ventede.

Nordjyderne endte sidste sæson med en delt 5.-6.-plads med netop Lyngby, så det lå umiddelbart til at blive en tæt affære. Men Lyngby Vikings ville det anderledes.

For med hele 16-0 smadrede de Aalborg Rebels, og her imponerede vikingernes 25-årige Rasmus 'raalz' Steensborg med en vanvittig 21-3 score.

Med på Lyngby Vikings-holdet var også 24-årige Niels Christian 'NaToSaphiX' Mohr Sillassen, der tidligere har været på det danske tophold Heroic. Han hjælper til på Lyngby-mandskabet, da nogle af spillerne er skiftet væk, efter holdet blev sat til salg i begyndelsen af januar.

Lyngby Vikings indtager efter mandagens tre kampe en førsteplads i ligaen med maksimumpoint foran sidste sæsons vindere fra Tricked, der dog har en kamp til gode.

Artiklen fortsætter efter stillingen ...

Første nederlag til Astralis Talent

Andetsteds skulle Astralis Talent i aktion og vise, at sidste uges debut-sejr over AGF Academy ikke var en enlig svale. Mandag aften var det holdet MASONIC, der ligeledes havde sejret over AGF Academy i deres første kamp, som skulle krydse klinger med de unge Astralis-spillere.

Her blev MASONIC sejrherre med en 16-11-sejr og kunne dermed sætte tre point på kontoen.

Særligt MASONICs erfarne kaptajn, 25-årige Andreas 'blaq' Elversøe, spillede fremragende. Han gik forrest og viste sine unge medspillere, hvordan talenterne skulle håndteres.

Nedturen fortsætter

Det var ikke alle, der var lige tilfredse efter mandagens kampe. Her fortsatte derouten for ESIMED, der i de første to kampe på ligaens første spilledag tabte begge kampe. Den bedrift blev gentaget mandag, og ESIMED er dermed ligaens suveræne sidsteplads med nul point efter fire kampe.

Også for Copenhagen Flames, der tog sølvmedaljerne i sidste sæson, er der grund til panderynker. Efter to kampe har de stadig ikke fået point, og der skal dermed andre boller på suppen, hvis københavnerne skal gøre sig forhåbninger om en gentagelse af sidste sæsons bedrift.

Sådan endte mandagens kampe i Elgiganten Ligaen Sæson 16:

18:00 - Copenhagen Flames vs. Lyngby Vikings - 7-16

18:00 - Astralis Talent vs. MASONIC - 11-16

19:00 - Aalborg Rebels vs. Lyngby Vikings - 0-16

19:00 - AaB vs. Astralis Talent - 9-16

20:00 - AGF vs. MASONIC - 16-14

20:00 - Campus Vejle * Flammen vs. ESIMED - 19-17

20:00 - Alpha vs. AGF Academy - 25-22

20:00 - Tricked vs. Aalborg Rebels - 16-5

21:00 - AGF vs. Alpha - 11-16

21:00 - Lyngby Vikings vs. Campus Vejle * Flammen - 16-7

22:00 - Aalborg Rebels vs. Alpha - 16-12

22:00 - AGF Academy vs. AaB - 16-12

22:00 - ESIMED vs. AGF - 6-16