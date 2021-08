Lyngby sælger spiller for rekordbeløb

Lyngby Vikings-stjernen Rasmus ‘raalz’ Steensborg skifter til det tyske hold Sprout.

Det skriver Lyngby Vikings i en pressemeddelelse.

Dermed takker 26-årige ‘raalz’ af efter lidt over et år hos de kongeblå. Her har han blandt andet ført holdet til slutspillet i POWER Ligaen tre gange, mens det en enkelt gang er blevet til en finaleplads dog uden sejr.

Rasmus ‘raalz’ Steensborg bliver den første dansker siden 2018 til at trække i Sprout-trøjen, der hovedsageligt har tyskere på holdkortet. Sprout ligger i skrivende stund nummer 37 på verdensranglisten og er altså knap 10 pladser over Lyngby Vikings.

Der er dermed kortere vej til den eftertragtede top 30, hvor invitationer til større turneringer også kommer. Desuden spiller Sprout i den næstbedste CS:GO-liga, den såkaldte ESEA Premier, der er lige under ESL Pro League, hvor eksempelvis Astralis og Heroic huserer.

Den nyslåede Sprout-spiller sætter i pressemeddelelsen også et par ord på skiftet:

- Min tid hos Lyngby Vikings har været super lærerig og generelt rigtig god for mig. Jeg er glad for de ting, som jeg har opnået med Lyngby Vikings, og jeg har helt sikkert følt, at mit ophold har hjulpet mig i den rigtige retning. Dog kan jeg mærke, at det er tid til nye udfordringer og nye muligheder for at udvikle mig endnu mere, hvilket er derfor, jeg nu tager det næste skridt i min karriere, siger ‘raalz’ i pressemeddelelsen.

Rekordsalg

Det er ikke kun hos ‘raalz’, at skiftet må forventes at give smil på læberne. Således fortæller Thomas Sinding, der er direktør hos Lyngby Vikings, at salget af danskeren er det største i Lyngby Vikings’ historie.

Det præcise tal vil han ikke ud med, men han fortæller dog, at det har været nødvendigt med seks cifre på checken - altså et beløb mellem 100.000 og 999.999 kroner. Det er desuden den største organisation, Lyngby Vikings har solgt en spiller til.

- Vi har jo ikke solgt så mange, så det er jo det største salg, vi har lavet indtil videre. Og det er jo også den største organisation, vi har solgt til.

‘raalz’ kan se frem til at debutere for Sprout, når ESEA Premier skydes i gang mandag i næste uge.