Magisk præstation

Pilen peger kun én vej for det danske Counter-Strike-hold Astralis.

En skuffende sæsonåbning ved BLAST Premier er blevet afløst af tre sejre i streg ved IEM Katowice i Polen, hvor danskerne for et år siden tog trofæet.

Torsdag viste danskerne igen skræmmende styrke, da svenske Fnatic var modstanderne på serveren. En sejr ville sende Astralis direkte i semifinalerne lørdag, og det var da også let at se, at danskerne var motiverede for at holde fri fredag.

Fnatic kunne ikke stille noget op mod Astralis, der vandt en stensikker 2-0 sejr efter at have pillet Fnatic fra hinanden på Overpass og Vertigo med 16-9 og 16-8.

Især Emil 'Magisk' Reiff tog for sig af svenskerne. Den blonde dansker spillede en stor kamp, og lukkede begge maps med en sammenlagt score på 44-28 samt en rating på 1.53.

Efter kampen gav Astralis' holdkaptajn, Lukas 'gla1ve' Rossander, sit syn på den forandring, som man har set fra danskerne siden sæsonåbningen i London.

- Jeg tror at BLAST var en slags wake-up call for os. Vi troede, at vi var virkelig gode i træning, men da vi tog os tid til at se på vores spil under BLAST, så var det tydeligt, at vi ikke spillede lige så struktureret, som vi plejer. Vi spillede meget løst, siger 'gla1ve' til hltv.org.

Sendt hjem

Knap så meget succes var der for turneringens andet danske islæt, MAD Lions.

Danskerne havde ryggen mod muren, da de torsdag var oppe mod Finn 'karrigan' Andersen og Mousesports. MAD Lions blev skudt ud af serveren af 'karrigan' og 'Woxic med cifrene 8-16, 4-16.

MAD Lions har ellers vist forrygende form på det seneste, hvor holdet med en aktuel 11. plads på verdensranglisten nu for alvor banker på til en plads i top ti.

Se også: Barsk kritik af Astralis

Se også: Astralis knuser fransk verdensetter

Se også: Dårlige holdkammerater får mundkurv på