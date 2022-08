Major-darling opretter talenthold

Selvom Copenhagen Flames har solgt hele det succesfulde major-hold, som opnåede en meget flot kvartfinale tidligere på året, og erstattet det med fem nye spillere, stopper CS:GO-engagementet ikke der.

Den danske klub afslører nemlig, at der nu også bliver kigget på talentudvikling.

Copenhagen Flames kommer snart til at præsentere et talenthold, hvor ambitionen er, at spillerne skal være på et niveau, så de kan gå direkte ind på førsteholdet, når der bliver brug for det.

- Vi vil gerne introducere et akademihold, hvor vi håber på, det kan være et hold, der kan spille og være på et niveau, så de kan bruges på førsteholdet. Både som stand-ins, men på lang sigt have potentiale til at slutte sig til førsteholdet, siger Steffen Thomsen, direktør i Copenhagen Flames.

- På den måde har vi nogle kulturbærere, der kommer fra akademiholdet, som kan blive rykket op uden de store problemer, så de forstår, hvordan det er, at vi gerne vil spille Counter-Strike, hvad filosofien er, hvad vores træningsprincipper er; alle de ting er inde under huden, inden de bliver gjort til en del af holdet.

Flames har endnu ikke præsenteret nogle af spillerne, som skal udgøre det nye talenthold, men med en ambition om, at spillerne skal kunne følge med på førsteholdet, forventes det at være et hold, der bliver blandt de 15 bedste i Danmark.

Copenhagen Flames’ førstehold består af Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen, Thomas 'TMB' Bundsbæk, Johannes 'b0RUP' Borup, Rasmus 'raalz' Steensborg og Iulian 'regali' Harjău.