Medie: Fyret coach står til to års karantæne

Den danske CS:GO-træner Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen står til at få to års karantæne.

Det skriver TV2 Sport onsdag aften.

Ifølge deres oplysninger, så vil ESIC (Esports Integrity Commision) , der er esportens vagthunde, fredag komme med deres afgørelse på den undersøgelse, de i slutningen af juli åbnede mod træneren.

Undersøgelsen kom i kølvandet på en sag om, at ‘HUNDEN’ havde delt af taktik- og strategimateriale med en konkurrent forud for CS:GO-turneringen IEM Cologne i begyndelsen af juli.

Og det er nu den undersøgelse, der altså ser ud til at udløse to års karantæne fra CS:GO-turneringer.

Det vil i så fald være trænerens anden karantæne i løbet af karrieren. I sensommeren sidste år blev han og en række andre trænere idømt karantæner for at have udnyttet en fejl i spillet til at snyde.

Sagen blev kendt som ‘coach-bug-skandalen’, og her blev ‘HUNDEN’ sendt otte måneder i skyggen. Efter at have udstået sin straf vendte han i maj tilbage til Heroic som træner, og i juli annoncerede han, at han ikke havde i sinde at forlænge sin kontrakt med holdet.

‘HUNDEN’: - Jeg er ikke blevet afhørt

Udfaldet af undersøgelsen ser altså ud til at blive en mærkbar straf til træneren, men hele undersøgelsen og forløbet får dog skarp kritik fra hovedpersonen selv, der overfor TV 2 Sport sætter ord på forløbet.

Han er nemlig ikke blevet afhørt af ESIC - tværtimod er han efter eget udsagn blevet truet med yderligere ban, hvis han appellerer dommen:

- Jeg er dybt berørt over denne her situation. Jeg er dybt ulykkelig over, at de ikke vælger at høre mig i denne her sag, da jeg synes, det er en kæmpe vurderingssag, siger Nicolai ’HUNDEN’ Petersen til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Jeg er aldrig blevet hørt i sagen. Det eneste, ESIC har gjort, er, at true mig ved at sige, at hvis jeg vælger at appellere dommen, får jeg fem års karantæne i stedet.

- Min advokat er rasende og i chok over, hvordan ESIC kører deres show, siger han.

ESIC forventes at komme med dommen fredag i denne uge.