Medie: Vil sælge dansk verdensstjerne for millioner

Han har vundet verdens største turnering fire gange og igen og igen fået stemplet som en af de bedste spillere på kloden.

Derfor skabte det også massive overskrifter, da den danske Counter-Strike-stjerne Nicolai 'device' Reedtz i april 2021 skiftede fra danske Astralis til den svenske organisation Ninjas in Pyjamas (NIP).

Men opholdet i det svenske har langt fra været en dans på roser for den engang så brandvarme AWP-spiller.

Den 26-årige dansker har således ikke været i kamp siden 5. december 2021, men har i stedet været sygemeldt, fordi hans mentale helbred har været udfordret.

Og nu ser det ud til, at tiden hos NIP snart er ved at være forbi.

I hvert fald kan esportsmediet Jaxon fortælle, at den store svenske organisation forsøger at sælge 'device' og har tilbudt ham til flere hold.

Ifølge mediet skulle NIP forlange 600.000 euro svarende til lige under 4,5 millioner kroner for deres danske profil, der har tilbragt de seneste ni måneder på bænken.

Den tidligere Astralis-stjerne ser snart ud til at være fortid hos svenske NIP. (arkivfoto) Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Det er ikke langt fra det beløb, som Astralis i sin tid solgte ham for, da superstjernen selv ønskede at skifte væk fra det succesfulde danske storhold.

Tidligere har Jaxon også beskrevet, hvordan Nicolai Reedtz selv har undersøgt mulighederne for at tilslutte sig et nyt hold, og dermed er der også meget, der tyder på, at 'device' er ved at være klar til at komme tilbage på serveren efter en længere pause.

Nicolai 'device' Reedtz blev inden sit skifte til NIP betragtet som en af verdens største Counter-Strike-spillere gennem tiderne og var i en periode på seks år i træk i top-fem på den officielle liste over verdens bedste spillere.

Han har vundet hele fire Major-titler, der er det største, man kan vinde i Counter-Strike.

NIP indtager i øjeblikket en position som nummer fem på verdensranglisten.

