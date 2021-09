Mestrene siger farvel til to spillere

De forsvarende POWER Liga-mestre siger fra dags dato farvel til både Mathias ‘scott’ Libergren og Oliver ‘fakeZ’ Hoelstad.

Det skriver AaB på Twitter.

Den seneste tid har der været spekuleret meget i spillernes fremtid, da de ikke har været at finde på holdkortet i de seneste kampe.

‘fakeZ’ var ellers helt ny på holdet, da AaB hentede den 21-årige spiller i august. Han nåede dermed blot en måned som AaB-spiller.

AaB begrunder de to spilleres exit med, at holdet aldrig fik det til at fungere, efter de byttede Benjamin ‘Vaegten’ Badstue ud med ‘fakeZ’, og derfor siger de nu farvel til både ‘fakeZ’ og ‘scott’, mens de prøver andre konstellationer.

- Efter vi lavede den seneste ændring, fik vi det aldrig til at fungere, skriver holdets træner, Brian Torp, blandt andet.

- Lige nu prøver vi lidt forskelligt af, hvor det ligner, vi er ved at have en ide om, hvilken retning vi skal gå i.

Sidste sæsons vinder af POWER Ligaen har på det seneste vist flot spil i IEM Fall-kvalifikationen, hvor de slog de tidligere North-stjerner fra South ud. Der spillede AaB med Rasmus ‘SandeN’ Sanden og Nicklas ‘jarko’ Rasmussen, men det er uvist, om de bliver holdets to sidste spillere.

AaB består nu af blot tre spillere i form af Alexander ‘alexsomfan’ Nielsen, Patrick ‘Patti’ Larsen og Christian ‘Buzz’ Andersen. Holdet er rangeret som nummer ni i Danmark.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både ‘fakeZ’ og ‘scott’.