Millioner på højkant

Der er lige over 2,6 millioner kroner på højkant, når nogle af verdens absolut bedste CS:GO-hold støder sammen i BLAST Premier Fall Finals i denne uge.

Den danskejede turnering starter senere i dag, når mousesports, der har danske Finn ‘karrigan’ Andersen på holdkortet, tager kampen op mod verdens bedste hold, Vitality.

Det sker klokken 16:30, hvorefter stjerneholdet Astralis skal affyre virtuelle skud i kampen mod Natus Vincere, der har den meget farlige spiller Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev med på serveren.

Turneringen afvikles i formatet ‘double elimination’, som betyder, at hvert af de otte hold kan tåle et enkelt nederlag. Ved andet nederlag ryger holdene ud af turneringen, indtil der kun er de to finalister tilbage.

De skal kæmpe om førstepladsen, der giver adgang til Global Finals, mens der også er knap 1,4 millioner kroner til vinderholdet. I Global Finals lyder præmiepuljen på over 6,1 millioner kroner.

Udover Astralis og mousesports er Dannebrog også repræsenteret af OG, der har danske Valdemar ‘valde’ Vangså på holdet.

Alle kampene kan ses gratis via Twitch, mens TV 2 ZULU sender fra fredag.