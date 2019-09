Millionhandel sender tophold i armene på nye ejere

NRG, nummer fire på verdensranglisten i Counter-Strike, skal fremover tørne ud for organisationen Evil Geniuses.

Holdet kan allerede ses i de nye farver ved ESL One i New York, hvor Tarik ‘tarik’ Celik og resten af NRG konkurrerer side om side med blandt andet danske Astralis og OpTic.

Holdet er favorit til at gå i slutspillet i turneringen, og de leverede også imponerende resultater ved majoren i Berlin, hvor de blev slået ud i semifinalen af netop Astralis.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor mange penge Evil Geniuses har måttet slippe for at tilegne sig et helt hold, men flere har rapporteret, at beløbet ligger omkring tre millioner dollars. Altså godt 20 millioner danske kroner.

Overvejet det før

Evil Geniuses blev stiftet i 1999, og er dermed en af verdens ældste. De har aldrig før haft et Counter-Strike-hold, men legede med tanken tilbage i 2014.

Her var de ved at tilegne sig det nu berygtede iBUYPOWER-hold, der senere blev bandlyst for matchfixing, og det fik altså de ondsindede genier til at springe Counter-Strike over.

Men i et professionelt CS:GO-landskab, der konstant bliver sat i forbindelse med en stor amerikansk liga, har Evil Geniuses set deres snit til at spænde selen og køre ind på scenen med 100 kilometer i timen.

NRG tæller ud over ‘tarik’ også holdkaptajn Peter ‘stanislaw’ Jarguz, Ethan ‘Ethan’ Arnold, Vincent ‘Brehze’ Cayonte og Tsvetelin ‘CeRq’ Dimitrov.

