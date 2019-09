Mine hænder rystede i finalen

I løbet af ugen har flere af verdens bedste Counter-Strike spillere dystet i London om at tage titlen som den bedste skarpskytte.

I specialdesignede baner har spillerne dystet i én mod én, og det var, ikke overraskende, den bedste spiller i verden, Aleksandr ’s1mple’ Kostyliev fra ukrainske Na’Vi, som endte med at tage titlen.

Blandt andet var danske Astralis’ stjernespiller, Nicolai ’Device’ Reedtz, en af feltets store favoritter til at tage titlen, men også han måtte bøje sig til ’s1mple’ i semifinalen, selv om ’Device’ slap ud af gruppespillet som nummer et.

200.000 i hånden

Efter ’s1imple’ fik skudt danske ’Device’ i sænk i semifinalen ventede den franske spiller Nathan ’NBK’ Schmitt, der for nyligt blev bænket hos det franske hold Vitality.

Og finalen blev en ægte neglebider om at komme først til 35 runder.

Frem og tilbage med skiftende våben, fra håndpistolen Dessert Eagle til den store AWP, kæmpede de to kombattanter om æren og de 30.000 dollars – 200.000 danske kroner – som vinderen fik med hjem. Efter en nervepirrende sidste runde var det dog ’s1imple’, som kunne kalde sig for vinder af OMEN Challenge.

- Det var så seriøst – jeg svedte, og det var svært for mig at forstå, at jeg var ved at tabe til mine følelser. Mine hænder rystede efter den her finale, og det føltes som om, at jeg havde slået Astralis, lød det med et grin fra Aleksandr ’s1mple’ Kostyliev til hltv.org efter finalen.

Med titlen som vinder af OMEN Challenge kan ’s1mple’ begynde at forberede sig på DreamHack Masters i Malmø, hvor han sammen med Na’Vi er en af favoritterne til at vinde.

DreamHack Masters Malmø spilles fra den 1.-6. oktober.



Se også: Mareridtet fortsætter: Målene væltede ind

Se også: Spiltips: Hammers holder United i skak

Se også: Værste start i 25 år: 'En katastrofe'