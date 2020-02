Misser gylden mulighed

Det er ingen hemmelighed, at det går op og ned i showbizz, men for det internationale Counter-Strike-hold Complexity har der alligevel været godt med træk i elastikken over den seneste uge.

For en uge siden imponerede holdet ved at slå både Astralis og Vitality til BLAST Premier, men torsdag gik bunden ud for Complexity, der har danske Benjamin ’blameF’ Bremer og Kristian ’k0nfig’ Wienecke på holdet.

Holdet havde allerede misset to kvalifikationsturneringer til EU Minoren, der kan give adgang til majoren i Rio de Janerio senere på året, og torsdag glippede så den sidste mulighed for at score sig en plads i det dyre selskab, da holdet overraskende tabte med 1-2 til Smash, der er rangeret som nummer 186 på verdensranglisten.

En bitter pille at sluge, skriver holdets kaptajn ’blameF’ på Twitter.

- Jeg er så fucking ked af det… Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.

For en uge siden var Benjamin 'blameF' Bremer dog, af gode grunde, en anelse mere positiv på holdets vegne.

- Vores mål er langsigtede, og vi vil ikke lade en enkelt weekends resultater blinde os. Vi har masser af ting at arbejde på, men det er selvfølgelig lækkert med nogle gode resultater.

- Vi vil gerne ende på en stabil plads i top ti inden året er omme, og det langsigtede mål er selvfølgelig at blive de bedste i verden, lød det fra 'blameF'.

Der var dog alligevel lidt dansk succes torsdag aften, da Copenhagen Flames slog Illuminar 2-0, og dermed er klar til at spille med i EU Minoren mod hold som Dignitas, Ninjas in Pyjamas og danske MAD Lions.

