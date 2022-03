Nedtur for danske stjerner: Astralis ude af top 10

Astralis må vige pladsen for det internationale CS:GO-mandskab ENCE.

Det står klart, efter der mandag aften landede den ugentlige opdatering af verdensranglisten for CS:GO-hold.

Her er ENCE, som har danske Marco 'Snappi' Pfeiffer som holdkaptajn, tilbage i top 10 for første gang siden november sidste år.

Men for at gøre plads til dem er Astralis røget ud af top 10, og det er de danske stjerners dårligste placering siden netop november, hvor de tilføjede Kristian 'K0nfig' Wienecke og Benjamin 'BlameF' Bremer til holdkortet. Hurtigt fik de spillet sig tilbage i top 10, som de så rykkede ud af mandag.

Heroic fastholder sin femteplads og er dermed det bedst placerede danske mandskab. Top 30 har desuden også danske mandskaber i form af Copenhagen Flames, der rykker to pladser op og nu er nummer 15 i verden, samt ECSTATIC der fastholder sin 22.. plads.

Bedste siden 2018

Niendepladsen er samtidig bedste placering for 'Snappi's tropper i år. Men danskerens bedste placering i løbet af hele karrieren skal vi til sidste år for at finde.

Det var nemlig i november sidste år, da ENCE strøg helt op på en 7. plads.

Den opdaterede verdensrangliste byder desuden også på ændringer i toppen, hvor Gambit rykker ned på en fjerdeplads, mens FaZe, anført af danske Finn 'karrigan' Andersen, og G2 hver rykker én plads op.

FaZe's andenplads er deres bedste placering siden juli 2018, eller mere præcist er det 1358 dage siden, FaZe sidst lå så højt oppe på listen.

NaVi sidder stadig ubestridt på førstepladsen, som de har indtaget siden midten af juli sidste år.

Top 10 i verden er følgende: De hold, der er markeret med fed, har dansk islæt: