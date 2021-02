Nedturen fortsætter for Astralis Talent

Holdene i Elgiganten Ligaen var atter i aktion tirsdag aften, og her var det op til især Astralis Talent at få oprejsning efter mandagens tre nederlag.

Modstanderne tirsdag aften var først AGF, og det var en tæt affære. AGF havde ellers fået en lunken start på sæsonen, men i mandagens kampe genfandt de formen, og det fortsatte tirsdag. AGF sejrede 16-14 mod Astralis Talent, der dermed indkasserede fjerde nederlag på stribe.

Lige efter ventede AGF Academy, der er østjydernes talenthold, og her blev ondt gjort værre for Astralis Talent. På trods af sin status som talenthold og dermed lillebror for AGF, var AGF Academy dog på pletten og dominerede Astralis Talent til slutresultatet 16-5.

Lyngby Vikings buldrer videre

I aftenens sidste kamp stod Lyngby Vikings og Copenhagen Flames overfor hinanden. Inden opgøret lå de på en delt førsteplads med Tricked og MASONIC, men med en stærk præstation tog Lyngby Vikings sejren 16-8 over Copenhagen Flames og lagde sig dermed i toppen af ligaen.

MASONIC vandt også den ene af deres kampe tirsdag aften, hvorfor de gør Lyngby Vikings selskab på førstepladsen.

Sådan endte tirsdag aftens kampe i Elgiganten Ligaen: