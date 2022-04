Neglebidder sender Astralis videre

Astralis er videre til kvartfinalen i ESL Pro League Sæson 15, der i disse dage løber af stablen i Düsseldorf.

Det står klart, efter onsdagens kamp i første runde af slutspillet, hvor det lykkedes at besejre det russiske mandskab Entropiq.

Det holdt dog hårdt for de danske stjerner, der med nød og næppe vandt første bane, hvor alle 30 runder skulle i brug, for at Astralis kunne tage banesejren 16-14.

Men så svarede russerne igen og vandt anden bane efter overtid.

Det skulle derfor afgøres på tredje og sidste bane, og her fulgtes holdene ad det meste af vejen. Det endte dog med Astralis-sejr på samme cifre som første bane, og det skyldes ikke mindst en formidabelt spillende Benjamin 'blameF' Bremer, der var kampens bedste spiller.

Sejren betyder, at Astralis nu er klar til kvartfinalen, hvor brasilianske FURIA venter. Den kamp spilles fredag i denne uge.

Danskere ryger ud

Det blev dog desværre også til dansk exit onsdag aften.

Heroic, der ellers er det bedst placerede danske mandskab på verdensranglisten, var nemlig i kamp mod amerikanske Liquid. Og her var det en hård aften for Heroic, der trods en pauseføring på første bane tabte 10 runder i streg og dermed tabte banen 16-9.

Og på anden bane blev fiaskoen fuldbyrdet, da Liquid anført af 22-årige Josh 'oSee' Ohm skød banesejren hjem 16-10 og dermed sikrede en 2-0-sejr.

Nederlaget betyder, at Heroic er ude af ESL Pro League Sæson 15. De kan dog lune sig med de lidt over 218.000 kroner, som deres placering i turneringen alligevel udløser.

Sådan ser de næste kampe ud i ESL Pro League Sæson 15's slutspil:

Torsdag - Kvartfinaler:

Klokken 15:30 - Movistar Riders vs. ENCE

Klokken 19:00 - NIP vs. Liquid

Fredag - Kvartfinaler:

Klokken 15:30 - FURIA vs. Astralis

Klokken 19:00 - FaZe vs. NaVi

Lørdag - Semifinaler:

Klokken 15:30 - Movistar Riders/ENCE vs. NIP/Liquid

Klokken 19:00 - FURIA/Astralis vs. FaZe/NaVi

Søndag - Finale:

Klokken 17:00

Alle kampene kan ses på TV 2 PLAY eller gratis på ESL's Twitch-kanal.