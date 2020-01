- NICE! Kom helt tæt på dansk triumf

Der er ikke noget som at få et kig ind bag kulissen, når tingene rigtig spidser til. Hvad siger spillerne egentlig til hinanden på serveren, når granaterne flyver og B bliver løbet over ende?

Netop det har det har den danske Counter-Strike-organisation North givet et godt bud på i løbet af ugen, hvor organisationen har uploadet en video af holdets interne kommunikation fra de sidste runder af finalen ved DreamHack Open i Sevilla tilbage i december.

North vandt trofæet med en sejr på 2-1 over CR4ZY, og herunder kan du således høre, hvordan det egentlig forløb - set fra spillernes synspunkt.

North spiller netop nu DreamHack Open i Leipzig, årets første turnering, hvor holdet er i samme gruppe med de to danske hold MAD Lions og Heroic.

North slog fredag Sprout, men tabte danskerderbyet mod MAD Lions fredag aften. MAD Lions slog Heroic tidligere på dagen.

