"Nogle af spillerne vidste det"

Der var angiveligt nogle af Heroic-spillerne, der vidste, at Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen snød, da han var træner for Heroic.

Det står den nu fyrede træner frem og fortæller i et interview til TV 2 Sport.

- Nogle af spillerne var klar over det. Jeg vil ikke sætte navne på, da jeg synes, det er op til spillerne selv, siger Nicolai 'HUNDEN' Petersen til TV 2 SPORT.

Snyderiet der refereres til, er den såkaldte coach-bug-skandale, som var en fejl i spillet, nogle trænere havde brugt til at snyde. Det fik i september sidste konsekvenser for 37 trænere, heriblandt ‘HUNDEN’, der fik karantæner.

Og det er altså det, nogle af spillerne i Heroic med overvejende sandsynlighed var vidende om, at den tidligere Heroic-træner Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen sidste år gjorde.

‘HUNDEN’s oprindelige forklaring var ellers, at han havde handlet på egen hånd, men den forklaring trak han i land torsdag aften i denne uge, da han til TV 2 Sport forklarede, at nogle spillere vidste besked.

TV 2 Sport har fremlagt påstandene for Heroics direktør Joachim Haraldsen, og han fastholder i den forbindelse overfor TV 2, at ‘HUNDEN’ havde handlet på egen hånd.

- Nu ændrer han sin forklaring, efter han blev fyret fra holdet i juli og ganske kort tid forinden, ESIC kommer med deres afgørelse i den verserende sag i morgen. Jeg er overbevist om, at ESIC og resten af omverden vil se dette for, hvad det er: Nicolai Petersen svigtede sine holdkammerater ved at snyde, han svigtede dem ved at dele fortrolig og følsom information med en stor konkurrent, og han svigter dem nu en tredje gang ved at forsøge at give dem skylden for hans gerninger. Det er ikke særlig heroisk, skrev Joachim Haraldsen i et skriftligt svar til TV 2 SPORT.