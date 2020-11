North bænker to spillere

Den danske CS:GO-organisation har valgt at placere to spillere på bænken fra dags dato.

North har i dag taget andet skridt i deres udviklingsstrategi, der blev lanceret i september, da 'MSL' og 'aizy' er blevet placeret på transferlisten hos den danske organisation.

North har ikke leveret i den seneste lange periode, hvorfor de blot ligger nummer 25 i verden, og organisationen har nu taget beslutningen om at bænke de to garvede spillere, mens de henter to nye ind.

Som erstatning for 'MSL' og 'aizy' vender North snuden mod egne rækker, da de henter 'kristou' hjem fra en lejeaftale med samarbejdsklubben AGF, mens også svenske 'kreaz' er blevet hentet ind på prøve efter et kort ophold hos Gen.G.

Graham Pitt, head of esports operations hos North, nævner dog i samme ombæring, at 'kreaz' blot er en af mange spillere, der skal testes i den kommende tid, da organisationen ikke vil forhaste sig.

Med tabet af den garvede 'IGL' og AWP'er, 'MSL', bliver det i stedet gade, som skal forsøge at lede holdet tilbage mod top-10 i verden, mens også 'cajunb' får et større ansvar, idet han skal indtage en mentorrolle og hjælpe med at integrere og udvikle de nye talenter på holdet.

'aizy' og 'MSL' var begge erfarne herrer i North-trøjen, hvor 'aizy' har været siden 2017, mens MSL har repræsenteret den danske organisation af to gange, men den tid er altså ovre nu, hvor 'Kristou' er tilbage, og 'kreaz' er hentet ind.

- Det føles godt at tage skridtet op. Det er noget, man går og drømmer om hver dag som Counter-Strike-spiller, og så er det fedt at få lov til at vise, at man kan spille med deroppe, hvor alle de bedste hold er, fortæller 'Kristou' til Dust2.dk.

North består nu af:

'gade' (Danmark)

'cajunb' (Danmark)

'Lekr0' (Sverige)

'Kristou' (Danmark)

'MSL' (Danmark) (På transferlisten)

'aizy' (Danmark) (På transferlisten)

Jumpy (Sverige) (Coach)

Samtidig med annonceringen af de to nye spillere afslører North også, at de vil gennemgå en omstrukturering, som i stedet vil flytte fokusset over på at udvikle og rekruttere unge talenter på den skandinaviske Counter-Strike-scene, så projektet kan blive mere økonomisk bæredygtigt, hvilket samtidig vil ændre på organisationens løn-struktur.

Mere info om det kan findes på Norths hjemmeside.

Den første officielle prøve for det nye North bliver i DreamHack Masters Winter, hvor 'kreaz' altså er på prøve, men det endnu er uvist, om denne prøveperiode varer længere end blot den ene turnering.