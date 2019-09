North efter tidlig Major-exit: Stadig positiv stemning på holdet

Det danske Counter-Strike hold North udspillede i weekenden sin rolle i Berlin, hvor verdensmesterskabet i CS:GO, som en Major populært kaldes, afholdes.

Efter en hård landing med nederlag til verdensranglistens nummer to, franske Vitality, måtte danskerne se sig slået af Mousesports, før det det blev til en sejr og et håb om avancement mod svenske Ninjas In Pyjamas.

Det ville dog kræve en sejr over turneringens forhåndsfavoritter, amerikanske Team Liquid, og drømmen om at holde sig i live blev da også skudt ned af verdensranglistens suveræne amerikanere.

Efter hjemkomsten til Danmark er det også en skuffet Philip ’Aizy’ Aistrup fra North, der sætter et par ord på holdets turnering. Selv om holdet ikke sluttede blandt de otte bedste, så er der en masse positivt at tage med fra Majoren.

- Der er en positiv stemning på holdet, og jeg føler, at vi har et ret højt topniveau. Vi skal have udbygget nogle facetter af vores spil, og så skal vi bare spille noget mere sammen, så kan vi nå langt.

Team North er klar til at se fremad. Foto: Jonas Kekko

- Når skuffelsen har lagt sig, så kan vi se tilbage på et par gode måneder, hvor vi kvalificerede os til Majoren ved at gå 3-0 i Minoren. Det var der kun 2 af 16 hold, der gjorde. Til selve Majoren ramlede ind i nummer 1 og 2 i verden, Liquid og Vitality, og tabte desværre. Det kan ske, og vi skal bare hænge i og blive ved med at forbedre vores spil, siger Philip ’Aizy’ Aistrup.

Glæde over ny kvalifikation tæller mest

Selv om North ikke nåede playoff-runderne i Berlin, så kastede deltagelsen ved Majoren i Berlin alligevel lidt ekstra af sig.

Med sejren over Ninjas In Pyjamas er holdet nemlig sikret deltagelse ved den næste Major. Dermed skal holdet ikke, som i foråret, igennem kvalifikationsrunder for at nå frem til hovedturneringen, og det giver ro på bagsmækken, siger Philip ’Aizy’ Aistrup, der personligt sluttede turneringen med en rating på 1.06.

- Vi var selvfølgelig skuffede over at ryge ud i gruppespillet, men det betyder alt, at vi slog Ninjas In Pyjamas, og dermed er sikret deltagelse ved den næste Major, siger ’Aizy’.

Mens de resterende hold stadig kæmper om titlen i Berlin, så begynder North så småt at kigge frem mod næste mål: DreamHack Masters i Malmø Arena, hvor holdet er forsvarende mestre.

En svær opgave for et hold, der ikke har løftet et stort trofæ siden triumfen i Malmø for et år siden, hvor de danske ærkerivaler fra Astralis blev nedlagt.

- Det var stort, da vi sidst deltog i Dreamhack og slog Astralis i finalen. Det bliver svært at gå hele vejen igen, nu hvor verdens allerbedste er inviteret, men målet fremadrettet skal være at kvalificere os til slutspillet i så mange turneringer som muligt- så skal vi nok tage sejre i nogle af dem, siger Philip ’Aizy’ Aistrup.

