North-stjerne: Har ikke været godt nok

Det har været et af de mest turbulente år i Markus ’Kjaerbye’ Kjærbyes CS:GO-karriere.

Selv om han sammen med holdkammeraterne i North sluttede sæsonen af med at vinde DreamHack Open Sevilla, hvor han samtidig blev kåret til turneringens mest værdifulde spiller, så har 2019 været langt fra at leve op til de forventninger, som mange har håbet på at holdet ville indfri, siger North-profilen til hltv.org.

Ikke mindst på grund af de udskiftninger, som holdet har lavet i organisationen og på holdet. I løbet af 2019 har Casper ’cadiaN’ Møller og Valdemar ’valde’ Vangså forladt holdet, mens Jakob ’JuGi’ Hansen og René ’cajunb’ Borg er kommet til.

Se også: Officielt: 12 stjernehold i nyt CS:GO-format

Se også: Tidlig julegave: North vinder i Sevilla

Sejren i Sevilla var dog en god -og ikke mindst vigtig - måde at lukke en lang sæson for ’Kjaerbye’, der på trods af sine blot 21 år efterhånden er rutineret på den internationale CS:GO-scene.

- Det har været en hård sæson for os – faktisk hele året. Vi har været tæt på at nå playoffs ved flere store turneringer, men det betyder ikke noget nu, for det er resultaterne, der tæller, og der var vi for det meste ikke gode nok. Det er ikke nogen hemmelighed.

- VI har haft mange ændringer i organisationen, på holdet, har haft tre forskellige holdkaptajner og spillestile at vænne os til, så det føles godt at slutte året med en sejr, siger ’Kjaerbye’ til hltv.org.

Med MVP-titlen i Sevilla fik ’Kjaerbye’ dog selv sat en streg under den opadgående formkurve, som han har vist i efteråret, på trods af svingende North-resultater.

Med ’valdes’ afgang til OG var der behov for at ’Kjaerbye’ fandt sig tilrette i en ny rolle, og det har han så gjort.

- Jeg har lært, at det kun er holdets resultater, der betyder noget for mig. I år, mens tingene ikke gik godt for holdet, besluttede jeg mig for at lære noget nyt, fordi holdet havde brug for det.

Se også: Astralis flår rivalerne i millionfinale

Se også: Kæmpe event på plads

- Jeg kan være aggressiv som lurker, og spiller aggressivt som CT, og det er der, hvor jeg har mest indflydelse. Jeg er glad for, at jeg kan spille flere roller, og jeg har udviklet mig mere som spiller, siger ’Kjærbye’.

North rykkede mandag fem pladser frem på verdensranglisten. Holdet er nu placeret som nummer 19.