North udspiller verdens bedste

Der er stadig krummer i Norths Counter-Strike-hold.

Holdet, der havde et tumultarisk 2019, og som for kort tid siden stoppede samarbejdet med den nu tidligere coach 'mithR', beviste i hvert fald tirsdag aften, at de har mere at byde på, end hvad resultaterne i et langt stykke tid har vist.

I ESL Pro League var holdet oppe mod NaVi, der for en måned siden triumferede ved IEM Katowice. Holdet har af samme årsag sparket danske Astralis væk fra verdensranglistens mest eftertragtede plads som kransekagefigur.

Det så dog ikke ud til at gå listens nummer 23 synderligt på. North kom i hvert fald væltende ud af starthullerne på Nuke, Anført af René 'cajunB' Borg fik danskerne hurtigt fire runder, før NaVi kom på tavlen.

Den tendens fortsatte mappet ud, og selv om 's1mple', den mest brandvarme herre i international Counter-Strike lige nu, kæmpede imod, så var det forgæves.

'CajunB' og North lukkede mappet med en cifrene 16-10, og det samme var tilfældet på Overpass.

Her var det dog Philip 'aizy' Aistrup, der trak læsset for danskerne med en score på 27-15.

Et moralsk boost for den hårdt prøvede organisation, siger Norths nye træner, Jimmy 'Jumpy' Berndtsson, der sammen med spillerne knokler for at kampen ikke bliver en enlig svale.

- Det var en hård kamp mod verdens bedste hold, så det siger sig selv, at vi er tilfredse med sejren. Vi har forberedt os godt individuelt, og samtidig var holdindsatsen ikke til at klage over.

- Lige nu arbejder vi rigtig meget med det sportslige setup, hvor der skal læres nye rutiner hele tiden, og vi fortsætter med at arbejde hårdt, siger 'Jumpy'.

North er dog ikke det eneste danske hold, der har været i kamp i ESL Pro League. Mandag blev verdensranglistens detroniserede tophold, Astralis, på ny sendt til tælling, da Ninjas In Pyjamas overraskede med at sejre komfortabelt 2-0 i gruppe A.

