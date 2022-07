Nu begynder slutspillet

Ventetiden har været lang, men nu går der ikke længe, før vi tager første spadestik i dette års slutspil af POWER Ligaen sæson 20.

Holdene har igennem sæsonen kæmpet med næb og kløer for at stå her i dag, så der er masser på spil, når det hele løber af stablen 11:00.

Her skal de forsvarende mestre fra Los Reyes i ilden mod underdoggen fra Atlantic, hvor der er en semifinaleplads på højkant. Her venter MASONIC.

Klokken 14:00 fortsætter det, når Astralis Talent tager imod DREAM.gg i en vaskeægte neglebider. Vinderen af det opgør mødes med Tricked i dagens anden semifinale, der starter 20:00.

Hos MASONIC møder de som nævnt vinderen af opgøret mellem Atlantic og Los Reyes, og holdets træner Peter 'casle' Ardenskjold forklarer, at fornemmelsen inden semifinalen er god.

Han slår samtidig fast, at han ser de to potentielle modstanderes niveau for ret lige, men skulle han på ét hold, han helst ville møde, så er der dog én.

- Jeg føler, deres niveau er ret lige. Det betyder ikke det store, hvem vi møder. Måske Los Reyes, så vi kan få revanche fra sidst, siger han med henvisning til sidste sæsons finale, hvor MASONIC tabte et tæt opgør mod netop Los Reyes.

Har I forberedt jer mentalt på det opgør? I tabte jo til dem i sidste sæsons finale.

- Ja, mentalt bliver det ikke et problem. Vi mødte dem også i kvallen den anden dag, og der gik det fint. Vi er også et langt bedre hold nu, end til finalen sidste gang, siger han og fortsætter.

- Vi er langt mere gennemspillet. Vi har fået lavet ændringer i vores taktikker og tilføjet en masse nyt. Spillerne er også bedre individuelt end sidst. Så generelt har vi forbedret os, over hele linjen, lyder det fra 'casle'.

Én kamp ad gangen

MASONIC strøg på overbevisende facon gennem grundspillet, hvor de sejrede i 19 ud af 22 kampe og endte med en positiv rundescore på hele 136.

Derfor er der også et pres på at nå finalen, og her har MASONIC ikke statistikken med sig. Foruden sidste sæsons finalenederlag har holdet tabt i både Gamebox Invitational-finalen samt finalen i MistGames Heroes of Tomorrow.

Men holdet tager en kamp ad gangen, før der skal snakkes om det mentale i en finale, lyder det fra casle.

- Vi har selvfølgelig snakket en del om det mentale. Nu skal vi lige i finalen, før vi forbereder os mentalt på finalen. Vi har også vundet finaler før, så det er ikke, fordi vi ikke er i stand til det. Vi tager altid en kamp af gangen. Vi gør vores bedste, og vi vinder og taber som et hold.

Kvart- og semifinaler - Mandag d. 11. juli

11:00 - Los Reyes vs. Atlantic (#1)

14:00 - Astralis Talent vs. DREAM.gg (#2)

17:00 - MASONIC vs. #1

20:00 - Tricked vs. #2

Vinderne af de respektive semifinaler mødes til LAN-finale den 18. juli i Odense på Anarkist | BEER & FOOD LAB, hvor der vil være masser af tilskuere og CS-stemning af højeste kaliber.

Alle kampene kan ses på TV 2 PLAY.

Billetter til finalen kan købes her.