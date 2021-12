Nu eller aldrig for dansk stjernemandskab

Der er mere end bare æren på spil for Astralis, når de fredag brager sammen med amerikanske Liquid i CS:GO-turneringen BLAST Premier World Final, der i disse dage løber af stablen i BLAST-studierne i Brøndby.

Kampen er nemlig en "vind eller forsvind"-kamp, og da det er årets sidste store turnering, kan et nederlag derfor betyde lidt tidligere juleferie for det danske mandskab.

Det vil i så fald også krone et kalenderår, der ikke kan påstås at have været succesfuldt for stjernemandskabet, der ellers har været vant til at være blandt de allerbedste i verden.

Ender turneringen ikke med Astralis-triumf, vil det nemlig være første gang i holdets femårige historie, at de går gennem et kalenderår uden en eneste vundet turnering.

Tæt kamp ender i triumf

Astralis krydsede torsdag eftermiddag klinger med svenske NIP en kamp, hvor de måtte ud på alle tre baner og overtid, før Astralis kunne sikre sejren på 2-1. Dermed er de klar til dagens kamp, hvor amerikanske Liquid venter.

Liquid har gennem flere år været arvefjender til danskerne, da de traditionelt også har været en del af verdenstoppen.

Holdkaptajn på Astralis, Lukas 'gla1ve' Rossander, skal dog sørge for, at tropperne møder op fra start for at undgå samme ydmygelse, som sidst de to hold mødtes.

Det var tidligere i december, hvor Liquid tog en stensikker 2-0-sejr. Særligt på første bane i den kamp var Liquid umulige at stoppe, og amerikanerne vandt banen 16-1.

Dagens kamp mellem Liquid og Astralis skydes i gang 19:30, og vinderen skal møde vinderen af kampen mellem G2 og NaVi, der mødes i dagens anden kamp. Det opgør er i øvrigt en gentagelse af finalen ved PGL Majoren i Stockholm i november. Her tog NaVi sejren.

Præmiepuljen i BLAST Premier World Final er på svimlende 6,6 millioner kroner, heraf halvdelen til vinderen.

Dagens kampe ses på både BLAST's kanaler på Twitch og YouTube eller på TV 2 Zulu.

Dagens kampe er som følger: