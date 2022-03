Nu følger esporten trop: BLAST udelukker russisk-ejede CS:GO-hold

Der kommer ikke til at være russisk-ejede CS:GO-hold at finde til turneringer arrangeret af BLAST i "en overskuelig fremtid".

Det skriver turneringsarrangøren selv på Twitter tirsdag eftermiddag.

Beslutningen kommer i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i sidste uge og følger dermed blandt andre UEFA og EHF's eksempler, efter de på det seneste også har udelukket Rusland fra international håndbold og fodbold.

Samtidig oplyser BLAST, at deres kvalifikationsturnering for CIS-regionen, der blandt andet omfatter Rusland, Ukraine og Kazakhstan, også er aflyst.

- På grund af konflikten i Ukraine vil intet russisk-baseret hold blive inviteret til at spille i vores turneringer i en overskuelig fremtid.

- Vi beklager over for fans og spillere fra CIS-regionen for denne beslutning, men vi mener ikke, det er passende, at denne begivenhed går i gang på nuværende tidspunkt, skriver BLAST blandt andet i deres opslag.

Verdensettere går fri

Dermed ser det altså ikke ud til, at vi får storhold som Gambit og Virtus.pro, der begge er i top 10 i verden, at se til BLAST Premier Spring Showdown senere på foråret. Her skal de sidste to hold til BLAST Premier Spring Final nemlig findes.

BLAST oplyser til Ekstra Bladet, at verdensetterne fra NaVi ikke bliver udelukket. De har ellers flere russiske spillere samt en russisk træner, men da de har hovedsæde i Ukraine.

BLAST er den første store turneringsarrangør i CS:GO til at udelukke russiske hold. Og mellem linjerne lyder det også til, at BLAST håber på, at resten af CS:GO-scenen støtter op om udelukkelsen.

- Spil og esport forener mennesker fra alle racer, nationaliteter og overbevisninger. Vi håber, at situationen på verdensscenen afspejler dette så hurtigt som muligt, slutter turneringsarrangøren.