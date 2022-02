Nu kæmper danskere for plads i stor turnering

Der er mere end bare æren på spil, når BLAST Premier Spring-gruppespillet fredag eftermiddag ruller videre.

Holdene dyster nemlig om en plads i det eftertragtede finaleevent til juni, BLAST Premier Spring Final, hvor de bedste af de bedste duellerer om præmiepuljen, der er på over 2,7 millioner kroner.

Før vi når så langt, skal vi dog have fundet de deltagende hold, og her skal vi først på fredagen have det fransk-danske mandskab Vitality i ilden. Vitality kunne i begyndelsen af året præsentere de to tidligere Astralis-spillere Emil 'Magisk' Reif og Peter 'dupreeh' Rasmussen som nye Vitality-spillere, og de skal i dag op mod brasilianske MIBR.

Vinderen af den kamp skal lørdag møde det internationale mandskab G2 om en direkte plads i BLAST Premier Spring Final.

Taberen får dog endnu en chance søndag.

Astralis i duel

Herefter venter kampen mellem NIP og verdensetterne fra NaVi. NIP's danske stjerne Nicolai 'device' Reedtz, der har en fortid i Astralis, er fortsat sygemeldt, og der er således kun dansk islæt i form af Patrick 'es3tag' Hansen på NIP-holdet. Dagens modstander er dog uhyggeligt stærke, da de blandt andet har verdens bedste spiller Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev på holdkortet.

Vi runder dagen af med at få Astralis i ilden. Danskerne sluttede i weekenden toer i gruppen efter blandt andet at have slået NaVi, og nu skal de så bide skeer med tyske BIG, hvis de vil videre i turneringen. Som med dagens andre opgør vil et nederlag ikke partout betyde exit, da man får en chance mere søndag.

Skulle Astralis løbe med sejren kan de dog se frem til at møde FaZe lørdag aften om en plads til finaleeventet i juni.

Følgende kampe er på programmet fredag eftermiddag og aften:

13:00 - Vitality vs. MIBR

16:30 - NIP vs. NaVi

18:30 - Astralis vs. BIG

Alle kampene kan ses gratis på BLAST Premiers Twitch-kanal eller på TV 2 Zulu.