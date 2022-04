Nu skal POWER Ligaens finalister findes

Tiden er kommet til at få fundet finalisterne i POWER Ligaen Sæson 19.

Efter halvanden måneds grundspil har vi de seks slutspilsklare hold, og de skal mandag i kamp om de to pladser i finalen, der spilles på LAN i Odense søndag den 10. april.

Både kvart- og semifinaler spilles mandag, og vi lægger ud med første kvartfinale allerede klokken 11.

Slutspilsdebutanter i kamp

Her skal DREAM, der er i slutspillet for anden sæson i træk, op mod Astralis Talent, der for første gang nogensinde er i slutspillet.

I de to holds indbyrdes indbyrdes opgør i løbet af grundspillet har DREAM taget sejren begge gange.

De to holds seneste møde førte til en regulær afklapsning fra DREAM-mandskabet. Her savede de nemlig Astralis Talent midtover med en 16-4-sejr.

Vinderen af dagens første kvartfinale møder MASONIC i semifinalen sidst på eftermiddagen.

Før vi når så langt, skal vi dog også have fundet vinderen af dagens anden kvartfinale.

Velbevandret i slutspillet

Den står mellem LosReyes og Linx Legacy, der ligesom Astralis Talent for første gang er i slutspillet denne sæson.

Alexander 'alexsomfan' Nielsens LosReyes-tropper var i finalen i sidste sæson og vandt forrige sæson, og de er således ikke helt uvante i at være i POWER Ligaens slutspil.

Til slutspillet kommer de til at stille med Magnus 'Nodios' Olsen, der ligeledes er velbevandret i slutspilsregi. Han har været i slutspillet med blandt andre AGF og Copenhagen Flames i tidligere sæsoner.

LosReyes er løbet med sejren i begge kampe mod Linx Legacy i grundspillet, men om Linx Legacy kan levere overraskelsen, må vi vente til klokken 14:00 for at få svar på.

Vinderen af opgøret skal møde Tricked i semifinalen klokken 20:00 mandag aften.

Alle kampene kan ses på TV 2 Play.

Mandagens kampe er som følger:

Kvartfinaler

11:00 - DREAM vs. Astralis Talent

14:00 - LosReyes vs. Linx Legacy

Semifinaler

17:00 - MASONIC vs. DREAM/Astralis Talent

20:00 - Tricked vs. LosReyes/Linx Legacy