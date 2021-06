Nu skal slutspilspladsen sikres

Endnu en spilledag i Danmarks bedste CS:GO-liga står for døren, og mandag aften kan Tricked, der er forsvarende mestre, sikre pladsen i slutspillet.

Det er dog CEPTER BITSKINS, der lægger ud mod et af POWER Ligaens nye hold, QBF, der denne sæson har taget fire sejre ud af fem kampe. De ligger dog á point med CEPTER BITSKINS, der har én kamp mere på CV’et denne sæson.

De to hold brager sammen klokken 18:00.

Lige efter den kamp tager de forsvarende mestre fra Tricked hul på deres vej mod slutspillet. De spiller mandag aften de deres sidste to kampe i grundspillet, og her er to sejre et krav for at være herre over egen skæbne.

Det første opgør er mod sidste sæsons kvartfinalister fra MASONIC klokken 19:00, og senere på aftenen møder de Singularity klokken 21:00.

Før den kamp gælder det sidste sæsons semifinalister fra AGF, der indtil videre har vundet halvdelen af deres kampe denne sæson. Det er nok til en delt sjetteplads, og dermed er pladsen i slutspillet inden for rækkevidde.

Mandag aften byder på følgende opgør i POWER Ligaen:

18:00 - CEPTER BITSKINS vs. QBF (TV)

19:00 - Singularity vs. Atlando Esports

19:00 - DREAM.gg vs. QBF

19:00 - MASONIC vs. Tricked (TV)

19:00 - Spirit of Amiga vs. CEPTER BITSKINS

20:00 - Singularity vs. Spirit of Amiga

20:00 - Campus Vejle * Instinct vs. AGF (TV)

21:00 - CEPTER BITSKINS vs. AaB

21:00 - DREAM.gg vs. Campus Vejle * Instinct

21:00 - Tricked vs. Singularity (TV)

21:00 - AGF vs. MASONIC

Kampene, der er markeret med (TV), kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.