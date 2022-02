Ny dansk cheftræner i storklub

26-årige Tobias ‘TOBIZ’ Theo tager det helt store spring og skal fremover være cheftræner for MOUZ NXT - Counter-Strike-akademiholdet i den tyske organisation MOUZ.

Her bliver han chef for et ungt, men fremadstormende mandskab, der senest overhalede organisationens eget førstehold på verdensranglisten, der løbende opdateres af nyhedsmediet HLTV.

Skiftet til international Counter-Strike kommer kun få uger efter, at hovedpersonen selv annoncerede, at han måtte lægge musen på hylden efter at have gjort karriere i subtoppen af den danske Counter-Strike-scene. Her spillede han blandt andet for organisationer som CEPTER BITSKINS og Singularity.

Hans dedikation var dog aldrig nok til at kunne begå sig som spiller på allerøverste hylde sportsligt, hvorfor han i januar meldte ud, at tiden var inde til at skifte spor.

Tobias ‘TOBIZ’ Theos stop som spiller hang blandt andet sammen med, at han tilbage i august kunne melde ud, at han skulle være far, hvorfor han var nødsaget til at prioritere anderledes.

Danskerklub

Han er dog langt fra den første, danske træner, der slår sine folder i MOUZ.

Tidligere har både danske Torbjørn ‘mithR’ Nyborg og Allan ‘Rejin’ Petersen også været cheftræner for klubbens førstehold, mens at cheftrænerollen på MOUZ’ førstehold lige nu indtages af Dennis ‘sycrone’ Nielsen.

Og netop 'sycrone' var senest træner for MOUZ NXT, som 'TOBIZ' nu skal styre mod triumf.

Nu skal Tobias ‘TOBIZ’ Theo forsøge at gøre de andre danske trænere kunsten efter omgivet af supertalenter på et af verdens stærkeste akademihold.

Den nyslåede cheftræner har hurtigt skulle vænne sig til sin nye rolle, da MOUZ NXT i disse dage deltager ved WePlay Academy League Season 3, hvor han skal forsøge at føre sit hold til tops i turneringen.

Blandt andet blev det til sejr over Astralis Talent i fredagens ilddåb, og finalen løber af stablen søndag aften. Her venter enten Astralis Talent eller tyske BIG Academy.

Til WePlay Academy League Season 3 kan vinderen gå fra turneringen med en check på ca. 295.000 danske kroner.

Turneringen skulle oprindeligt have været afviklet i Ukraine, men det blev aflyst grundet den geopolitiske situation mellem Ukraine og Rusland samt corona.

Tobias ‘TOBIZ’ Theo skal fremover lede følgende holdkort: