Ny fiasko for Astralis: Taber igen til underdogs i VM-kvalifikation

Det trækker op til noget nær katastrofe for Astralis, der tirsdag for tredje gang i træk missede chancen for at sikre en plads til den lukkede kvalifikation, hvor billetterne til CS:GO's svar på verdensmesterskabet, Majoren, der til efteråret løber af stablen i Rio, er på højkant.

Der er nemlig kun én åben kvalifikation tilbage til den lukkede kvalifikation, den såkaldte RMR-turnering, og Astralis er som det eneste hold i verdensranglistens top 5 endnu ikke sikker på, at de skal med til RMR-turneringen, når den skydes i gang på Malta til oktober.

Dermed er det også uvist, om Majoren får deltagelse af Astralis, der tidligere har vundet den prestigefyldte turnering fire gange - flere end noget andet hold.

Tidligere i de åbne kvalifikationer, hvor alle kan melde sig til, er det gået galt mod russiske Aurora samt det ukendte hold, NEON RANGERS. Tirsdag aften blev Astralis så overrumplet af det polske los kogutos, der ligger nummer 91 på verdensranglisten, hvor Astralis i skrivende stund indtager fjerdepladsen.

Astralis er havnet i den åbne kvalifikation, da de røg tidligt ud ved seneste major i Antwerpen, og derfor er de ikke sikret en plads i RMR-turneringen som eksempelvis storhold som NaVi, FaZe, Cloud9 og danske Heroic.

Sidste chance for Astralis er allerede fredag i denne uge, når fjerde og sidste åbne kvalifikation skydes i gang.

RMR-turneringen spilles fra 4. til 9. oktober, mens selve Majoren spilles fra 31. oktober til 13. november. Præmiepuljen er på lige knap 7,5 millioner kroner.